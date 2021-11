Biglietti per le partite del Venezia con lo sconto se ‘Big-Match’

Biglietti per le partitissime del Venezia a prezzi scontati. La lodevole iniziativa della società del Venezia FC che tende la mano per riavvicinare ancora di più i tifosi alla loro squadra del cuore.

Si parla, in sostanza, di mini-abbonamenti per vedere Inter, Verona, Juventus, e Lazio a prezzi che variano da 100 a 400 euro (oltre a sconti per ragazzi, e over 65,).

L’idea del Venezia calcio, come detto, è quella di avvicinare i tifosi allo stadio: “Lo spirito è quello di far diventare questo stadio un fortino per la nostra squadra, riempiendolo di tifosi del Venezia”.

“Abbiamo pensato a lungo l’iniziativa, accontentare tutti è difficile, ma vogliamo metter in condizione i tifosi di venire allo stadio”, ha spiegato il dirigente Andrea Cardinaletti.

L’offerta del Venezia parte dai 100 euro di curva Nord e Sud, per salire ai distinti con fasce che vanno dai 155, ai 185 e e 210 euro, poi 250 euro per le tribune laterali coperte e 295 per la centrale. Da ultimo, la tribuna vip sarà offerta a 400 euro.

“Sono partite che non avevano bisogno di ‘vendersi’ – ha aggiunto un altro dirigente del club, Gianluca Santaniello – ma vogliamo venire incontro ai nostri tifosi”.

“Partiremo con una prelazione il 16 novembre, dedicata agli ex abbonati, poi il 18 novembre ci sarà il focus sul pacchetto e poi via libera alla vendita libera. Il Venezia, così, rinuncia alla possibilità di una marginalità di ricavi per favorire il pubblico”.