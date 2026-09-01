Betoniera investe e uccide un 52enne a Corso Lodi

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Milano, 31 agosto 2026 — Un uomo di 52 anni è stato travolto e ucciso questo pomeriggio a Milano in Corso Lodi all’angolo con via Battaglione.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco con un carro gru. Per il pedone non c’era più nulla da fare.

La Polizia Locale, immediatamente accorsa, ha avviato gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione della stessa Polizia Locale, riportata dall’agenzia Agi, la vittima — un cittadino romeno di 52 anni — stava percorrendo Corso Lodi in direzione di Piazzale Lodi quando, giunto all’intersezione con Viale Bacchiglione, sarebbe stato investito da una betoniera e trascinato per diversi metri.

Sempre secondo la prima ricostruzione, il mezzo pesante procedeva con il semaforo verde nella propria direzione mentre il pedone non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.