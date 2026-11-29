Kiev rivendica un attacco contro una postazione russa a Berdyansk, nella regione occupata di Zaporizhzhia, che secondo le autorità ucraine ha causato oltre 30 morti e circa 70 feriti tra le forze russe.

Il Gruppo di forze sud di Kiev ha reso noto che il raid ha colpito una base dell’unità Rubicon, definita d’élite per le operazioni con droni, danneggiando un campo di addestramento per piloti di droni, un alloggio per il personale e un deposito di velivoli senza pilota. Kiev afferma inoltre di aver colpito alcuni membri del comando dell’unità. Le informazioni sulle perdite non risultano al momento confermate in modo indipendente.

La rivendicazione ucraina si inquadra, secondo il comunicato, nella strategia di condurre operazioni in profondità per indebolire le capacità militari russe.

Nelle stesse ore la Russia ha lanciato attacchi su diverse località ucraine. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato su X che la scorsa settimana la Russia avrebbe impiegato oltre 1.960 droni d’attacco, più di 1.600 bombe aeree guidate e 8 missili. Ha aggiunto che i russi starebbero tentando di sfruttare l’arrivo del freddo per colpire infrastrutture energetiche e altre strutture critiche, elencando sottostazioni elettriche danneggiate nelle regioni di Vinnytsia, Kirovohrad, Rivne, Kharkiv e Odessa.

A Odessa, ha confermato il presidente, un drone russo ha colpito di notte un condominio pluripiano, provocando la morte di una donna. A Zaporizhzhia le operazioni di soccorso sono proseguite tutta la notte dopo lo sgancio di bombe aeree guidate tra edifici residenziali: non c’erano installazioni militari nelle vicinanze, cinque persone sono rimaste ferite e una ragazza di 14 anni è stata estratta dalle macerie dai soccorritori del Servizio di Emergenza Statale ucraino; la madre della ragazza è rimasta uccisa nell’attacco.

Un altro raid russo su Kiev ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, tra cui un bambino di cinque anni, secondo le autorità ucraine. Sempre nella giornata, un bombardamento su Kremenchuk ha causato un morto e cinque feriti: lo riporta Ukrinform citando un comunicato del Servizio statale per le emergenze dell’Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha poi dichiarato di aver colpito lo stabilimento Jti Ukraine a Kremenchuk, definendolo una fabbrica di munizioni per le forze di Kiev, secondo Tass.

La tensione sul fronte orientale rimane elevata anche nelle aree sotto controllo russo: le autorità locali del Donetsk riferiscono che attacchi condotti dalle Forze Armate ucraine hanno ucciso quattro civili, tra cui un’adolescente, e ne hanno feriti altri cinque; secondo il comunicato, una famiglia è stata annientata in un attacco a un edificio residenziale nel quartiere di Chervonohvardiysky a Makeyevka.

La notizia dell’operazione ucraina a Berdyansk arriva in un contesto più ampio di scontri e reazioni internazionali: in occasione della Giornata della Memoria dell’Holodomor il primo ministro canadese Mark Carney ha paragonato le azioni di Putin a politiche del passato e ha riaffermato il sostegno di Ottawa a Kiev. Sul fronte libico, inoltre, fonti riportano che un’azione ucraina avrebbe distrutto due navi russe nel porto di Bengasi causando la morte di due marinai legati al generale Khalifa Haftar; il governo della Libia orientale ha annunciato l’intenzione di chiedere risarcimenti a Kiev, provocando polemiche politiche in Italia, con critiche dell’opposizione e una replica del ministro degli Esteri Antonio Tajani.