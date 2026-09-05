Beauty e retail: un mercato da 600 miliardi entro il 2030. I trend e le startup che stanno ridisegnando l’esperienza d’acquisto

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Il settore della bellezza non è più solo prodotto: è sempre più esperienza. Secondo l’osservatorio Retail Hub, il mercato globale del beauty arriverà vicino ai 600 miliardi di dollari entro il 2030, spinto da una crescita media annua attorno al 5% e da un profondo ripensamento dei punti vendita.



Dietro la previsione non ci sono solo numeri, ma un insieme di trasformazioni: i clienti cercano personalizzazione, contenuti condivisibili, servizi integrati e un mix coerente tra canali online e negozi fisici. Questi elementi stanno determinando i nuovi standard di successo nel retail beauty.

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L’Italia mantiene un ruolo di primo piano nel panorama globale. L’industria cosmetica nazionale resta un comparto manifatturiero competitivo, con un forte orientamento all’export e una traiettoria di crescita continua. La sfida ora è capire come adattare la supply chain e i formati distributivi alle mutate aspettative dei consumatori.



Per Massimo Volpe, fondatore di Retail Hub, il motore reale del cambiamento sono i consumatori. Viaggiando, scambiando opinioni con creator internazionali e scoprendo novità su piattaforme come TikTok e Instagram, chiedono coerenza tra le esperienze online e quelle in negozio. Il retail è chiamato a ridurre il divario tra ciò che si vive sullo schermo e ciò che si trova sotto casa.



A conferma di questa tendenza, le capitali europee stanno diventando veri e propri laboratori. A Parigi i grandi department store—da Galeries Lafayette a Printemps—hanno trasformato interi piani in aree dedicate al benessere e alla consulenza personalizzata. Anche il flagship di Sephora è citato come esempio europeo per l’integrazione di servizi omnicanale, prenotazioni digitali e schermi interattivi pensati per costruire percorsi su misura.



A Londra, il mercato sperimenta format e linguaggi prima che altrove. Concept store e retailer come Space NK hanno puntato sull’esperienza di scoperta, mentre operatori specializzati hanno contribuito alla diffusione del K-Beauty nel mercato europeo. La città resta polo privilegiato per brand internazionali che intendono testare modelli retail innovativi.



Più a est, a Seoul, molte delle pratiche che si vedono oggi in Occidente sono già consolidate. Catene come Olive Young uniscono tecnologia, analisi della pelle e consulenze personalizzate; grandi gruppi come Amore Pacific propongono percorsi formulati intorno alle caratteristiche individuali del cliente. Qui la personalizzazione non è solo un’offerta, ma un approccio sistemico al prodotto.



Il confine tra retail, arte e intrattenimento si assottiglia. Marchi come Born to Stand Out puntano su una comunicazione distintiva e coerente, mentre Gentle Monster reinterpreta lo store come galleria: installazioni scenografiche e opere cinetiche trasformano la vetrina in attrazione, generando traffico fisico e visibilità sui social.



Gran parte delle innovazioni che arrivano sugli scaffali proviene dalle startup. Retail Hub monitora questo ecosistema globale per individuare tecnologie con potenziale applicativo diretto nei punti vendita. Tra le realtà segnalate, Inference Beauty utilizza l’intelligenza artificiale per tradurre grandi volumi di dati in insight utili allo sviluppo prodotto e alle strategie di marketing. L’obiettivo è accelerare decisioni e ridurre l’incertezza nell’ideazione di nuove linee.



Arbelle, nata dall’esperienza di Visage Technologies, mette insieme intelligenza artificiale e realtà aumentata per personalizzare l’esperienza di acquisto sia online sia in negozio. Dalle prove virtuali del make-up ai sistemi di riconoscimento delle tonalità della pelle, la piattaforma è pensata per aumentare la fiducia del consumatore e le conversioni nei canali omnicanale.



Per i grandi retailer l’adozione di queste tecnologie significa offrire qualcosa che l’e‑commerce puro non può replicare: servizi, relazioni e memorie esperienziali che spingono il cliente a tornare e a condividere. Per le startup, il dialogo con brand e punti vendita è la strada per trasformare prototipi in soluzioni scalabili.



Retail Hub organizza percorsi internazionali di osservazione—gli Innovation Tour—che portano manager e aziende nei principali ecosistemi del retail, con l’obiettivo di identificare modelli replicabili in Italia. La società ha inoltre sviluppato una piattaforma proprietaria che mette in contatto realtà consolidate e nuove imprese: attualmente il database conta circa 5.000 startup.



Retail Hub è stata fondata nel 2020 da Massimo Volpe.