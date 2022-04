Bambino ricoverato con salmonella, Nas sequestra ovetto di nota marca

E’ allarme anche in Italia per le notizie arrivate dal Belgio giorni fa e, ovviamente, tutte le antenne sono alzate e in stato di preallerta.

Oggi potrebbe esserci stato il primo caso di salmonella da Ovetto Kinder in Italia, ma i riscontri di laboratorio non lo hanno ancora confermato.

Più volte era stato dichiarato che tutte le confezioni vendute in Italia sono prodotte nel nostro paese, quindi estranee al fatto esploso in Europa.

In quel caso il contagio sarebbe avvenuto in uno stabilimento di Arlon, in Belgio, tanto che Ferrero ha già ritirato una serie di lotti dal mercato.

Ferrero ha fatto sapere che “ad oggi nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella”.

Oggi si è diffusa la notizia che un bambino di 12 anni si è sentito male dopo aver mangiato un ovetto, per questo motivo i Nas di Bologna hanno sequestrato un ovetto di cioccolata della stessa confezione.

Al bambino è stata diagnosticata la salmonella e dopo alcuni giorni di ricovero è tornato a casa.

Anche la sorella, che aveva mangiato lo stesso prodotto, ha accusato qualche piccolo malessere.

Il fatto è stato rivelato dal Corriere di Romagna.

Il sequestro è scattato in seguito all’esposto presentato dai genitori: i carabinieri del nucleo antisofisticazione, sottolinea il giornale, hanno sequestrato uno dei tre ovetti Kinder che facevano parte della confezione di quello mangiato dal bambino poco prima di sentirsi male.

L’obiettivo dei Nas è capire, attraverso le analisi, se possa esserci una correlazione fra il prodotto e la salmonella, dopo i casi che si sono verificati in alcuni paesi europei, legati a infezioni dovute a prodotti a base di cioccolato.