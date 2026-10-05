Ballando con le Stelle: prima puntata senza eliminazioni, Aurora Ramazzotti vince la serata

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La prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda il 3 ottobre su Raiuno, si è chiusa senza eliminazioni e con Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti incoronati vincitori della serata.

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Milly Carlucci ha annunciato l’elenco delle coppie che passano alla puntata successiva specificando che si tratta di un ordine casuale e che “non costituisce classifica”. Tra i nomi confermati per la prossima puntata figurano Anna Safroncik e Leonardo Lini, Andy Diaz e Gioia Giovanetti, Alessandro Matri e Giada Lini.

Hanno passato il turno anche le coppie formate da Monica Guerritore e Luca Urso, Massimo Ghini e Valentina Fiorini, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Alberto Ravanelli e Erika Martinelli, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Riccardo Rossi ed Elisa Testasecca.

Durante la serata sono stati assegnati i cosiddetti tesoretti: Simona Ventura ha deciso di regalarne uno a Eugenio Finardi; Francesca Fialdini ha premiato Monica Guerritore; Rossella Erra ha scelto di premiare Noemi Bocchi.

Dopo l’assegnazione dei tesoretti è stata stilata una classifica provvisoria della serata, pubblicata con i nomi nella seguente ordine: Noemi Bocchi, Monica Guerritore, Aurora Ramazzotti, Andy Diaz, Anna Safroncik, Ornella Muti, Eugenio Finardi, Manuela Moreno, Alessandro Matri, Alberto Ravagnani, Jimmy Ghione, Massimo Ghini, Riccardo Rossi.

Si segnala una discrepanza nei nomi presente nel materiale: nella lista delle coppie che passano è indicato Alberto Ravanelli con Erika Martinelli, mentre nella classifica provvisoria compare la variante Alberto Ravagnani.