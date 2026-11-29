Nella nona puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda il 29 novembre 2026, Andy Diaz e la maestra Gioia Giovanatti sono stati eliminati dopo lo spareggio finale.

Il campione di salto triplo e la sua insegnante hanno chiuso la manche principale come ultimi interpreti con un paso doble sulle note di “Unstoppable”, una performance descritta come carica di energia, sensualità e precisione tecnica. La giuria ha assegnato loro 41 punti, ma il totale non è stato sufficiente a salvarli dalla sfida decisiva.

In tre si sono giocati la permanenza: Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli e Manuela Moreno con Carlo Aloia. Nello spareggio, durante il quale la coppia di Diaz e Giovanatti ha eseguito una samba, il televoto ha premiato Alberto Ravagnani con il 50% delle preferenze; Andy Diaz e Gioia Giovanatti hanno ottenuto il 32%, mentre Manuela Moreno si è fermata al 18%.

Per Diaz e Giovanatti, quindi, l’avventura nello show si è conclusa insieme a Manuela Moreno. La produzione ha annunciato che nella prossima puntata si terrà il ripescaggio, l’ultima opportunità per i concorrenti eliminati di rientrare in gara.