Avvelenamento da ricina a Pietracatella, la procura sospetta il marito come bersaglio. Le perquisizioni nelle scuole

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La procura di Larino ha riaperto il quadro investigativo sull’avvelenamento da ricina che a dicembre 2025 ha ucciso la moglie e la figlia di Gianni Di Vita, valutando ora la possibilità che il bersaglio designato fosse lui. Per questa ragione sono state programmate perquisizioni informatiche nei computer di più istituti scolastici della provincia di Campobasso.



Agenti della Squadra Mobile e dello Sco entreranno nel Liceo delle Scienze Umane “Silvio Di Lalla” di Casacalenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni. L’ispezione punta a verificare eventuali ricerche sul veleno effettuate dai pc della scuola.



Nei giorni successivi gli accertamenti toccheranno altri istituti: l’Istituto Agrario di Riccia, il Liceo Scientifico sempre a Riccia e il Liceo Classico di Campobasso. Le perquisizioni informatiche sono scaturite da decreti che si concentrano sulle tracce digitali relative alla ricina trovabili sui dispositivi scolastici.



L’inchiesta, condotta dalla procuratrice Elvira Antonelli, ha finora un fascicolo aperto contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Ma l’attenzione degli inquirenti si è allargata: tra le ipotesi al vaglio c’è quella che il veleno non fosse destinato primariamente ad Antonella Di Ielsi e alla figlia Sara, entrambe morte a Pietracatella, bensì a Gianni Di Vita.



Tre persone figurano tra i sospettati segnalati dalla stampa e al centro delle attività investigative: una docente indicata come vicina a Di Vita; un tecnico di laboratorio edile marito della prima; e la cugina che lavora come insegnante di sostegno e che è stata ascoltata in Questura in sei diverse occasioni. I decreti di perquisizione coinvolgono anche i luoghi di lavoro dei tre.



Secondo ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, gli investigatori non escludono diverse modalità di somministrazione della ricina: dal vasetto presumibilmente regalato alle vittime fino all’ipotesi che il veleno sia stato sciolto in alcune borracce finite all’Istituto Koch in Germania. Si tratta però di elementi ancora al vaglio e non di conclusioni definitive.



Un altro filo investigativo parte da una discussione apparsa su Reddit: nell’agosto 2025 un account che si dichiarava uno scrittore si chiedeva se un personaggio potesse uccidere con semi di ricino schiacciati. L’utenza era poi scomparsa durante l’agonia delle vittime e ha ricomparso il 5 gennaio con domande sulla durata delle tracce della ricina e sulla loro rilevabilità in sede autoptica.



La piattaforma americana che gestisce l’account ha fornito agli inquirenti l’indirizzo IP collegato ai messaggi. La localizzazione risultata compatibile con l’area di Campobasso ha reso questo spunto digitale uno degli elementi che motivano le perquisizioni nelle scuole della provincia.



Un altro oggetto sequestrato dagli investigatori è un libro, Tiro al piccione di Giose Rimanelli, rinvenuto due settimane fa nell’ufficio di Gianni Di Vita a Pietracatella. Alcune pagine presentavano sottolineature a matita su passaggi dedicati alle vicende sentimentali di un uomo diviso tra due donne. Il volume era stato presentato nel 2025 proprio al Liceo “Silvio Di Lalla”; l’autore, va ricordato, è deceduto nel 2018.



Sulla vicenda sono usciti a Campobasso due instant book: il primo è firmato dall’avvocato Francesco Mancini, che ha scritto «Il killer? Uno di noi, uno del posto», mentre il secondo è del criminologo Aldo Di Giacomo, che ha osservato che chi ha ucciso «aveva la fiducia delle vittime».