AVM/Actv informa: sciopero di 24 ore martedì 8 marzo

AVM/Actv informa che, per martedì 08 marzo 2022, è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali USB e SGB uno sciopero nazionale di 24 ore che potà interessare il personale Actv, VeLa e AVM dei servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, nonché dei punti vendita Venezia Unica, dell’ufficio AVM ZTL auto di Mestre e dei parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa).



Servizio di navigazione

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi di collegamento come da locandina esposta.

Il servizio di nave traghetto (linea 17-ferry) tra Tronchetto e Lido San Nicolò sarà garantito all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse:

· partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

· partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10

Queste corse saranno riservate alle sole autovetture (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB, PREVIA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (anche per la clientela diversamente abile), che va effettuata entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 07 marzo 2022 tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it (Servizi al cliente | Prenotazioni | Prenota il Servizio Ferryboat Tronchetto Lido) o tramite call center Dime 041 041.

Servizio automobilistico e tranviario

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani con modalità:

· dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle 19:29

· il servizio terminerà regolarmente alle ore 01:30 della notte tra lunedì 07 e martedì 08 marzo per poi riprendere alle ore 03:30 della notte tra martedì 08 e mercoledì 09 marzo (quando non saranno garantite le linee N1 e N2)

Ulteriori informazioni sugli appositi avvisi e attraverso le linee aziendali dedicate.