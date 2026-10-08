Aumenta il fronte trasversale che chiede alla Consulta di rivedere la quota del 42%

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In Transatlantico si accentua la formazione di un fronte trasversale a Montecitorio che guarda alla Consulta per modificare la cifra del 42 per cento.
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Un articolo pubblicato su Repubblica e firmato da Gabriella Cerami l’8 ottobre 2026 segnala la crescita di un’area parlamentare che spera in un intervento della Corte costituzionale volto ad alzare o eliminare quella percentuale.
La notizia riporta che il tema è al centro dei colloqui tra deputati, con attenzione verso possibili sviluppi giudiziari sulla misura del 42 per cento.