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Aumenta il fronte trasversale che chiede alla Consulta di rivedere la quota del 42%

Secondo Repubblica, in Transatlantico cresce l’ala che auspica un intervento della Consulta per alzare o eliminare la cifra del 42 per cento.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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In Transatlantico si accentua la formazione di un fronte trasversale a Montecitorio che guarda alla Consulta per modificare la cifra del 42 per cento.

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Un articolo pubblicato su Repubblica e firmato da Gabriella Cerami l’8 ottobre 2026 segnala la crescita di un’area parlamentare che spera in un intervento della Corte costituzionale volto ad alzare o eliminare quella percentuale.

La notizia riporta che il tema è al centro dei colloqui tra deputati, con attenzione verso possibili sviluppi giudiziari sulla misura del 42 per cento.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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