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Attacco a Kharkiv: tre morti e 20 feriti dopo il colpo contro un negozio di alimentari

Domenica 11 ottobre un attacco russo ha colpito un negozio a Kharkiv: 3 morti e 20 feriti, tra cui due bambini. Filmati ufficiali mostrano detriti e incendi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Domenica 11 ottobre, un attacco in Ucraina ha provocato la morte di sei persone in due città; tra questi un colpo ha centrato un negozio di alimentari a Kharkiv, causando tre vittime e 20 feriti, secondo le autorità.

Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, è stata colpita mentre le sirene e gli allarmi delle auto risuonavano in strada. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha reso noto su Telegram che tra i feriti ci sono anche due bambini.

L’ufficio del procuratore di Kharkiv ha diffuso i filmati delle telecamere di sorveglianza che mostrano il momento dell’impatto su una strada. Le immagini riprendono la proiezione di detriti e lo scoppio di incendi immediatamente dopo l’esplosione.

Le autorità locali stanno raccogliendo elementi per le indagini e valutando l’entità dei danni e delle vittime. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle altre città colpite nell’arco della stessa giornata.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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