Attacchi ai server Yandex: l’ondata pro-Kremlin perde slancio sul web

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Un’analisi dei flussi online evidenzia un brusco calo di post virali e notizie false collegati alla propaganda filorussa dopo gli attacchi ai server di Yandex, la società definita la «Google di Mosca».
Secondo il reportage firmato da Gianluca Di Feo per Reuters, l’azione contro i data center ha inciso sulla capacità di diffusione dei contenuti pro-Kremlin nelle reti sociali e nelle piattaforme russe.
La riduzione dei post virali si è manifestata nelle ore successive agli attacchi, quando i server di Yandex sono stati colpiti, interrompendo parte dei servizi che facilitano la circolazione rapida delle informazioni.
La vicenda segue una serie di raid che hanno interessato i centri dati della principale azienda tecnologica russa, con effetti immediati sulla visibilità online dei contenuti riconducibili alla propaganda filorussa.