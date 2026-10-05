Assisi celebra San Francesco: Mattarella parlerà dalla loggia del Sacro Convento nell’800° anniversario

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Assisi si prepara a celebrare oggi, 4 ottobre, la festa nazionale dedicata a San Francesco, nel giorno che segna l’ottocentesimo anniversario della morte del patrono d’Italia. La città umbra ospita istituzioni, rappresentanti delle regioni e pellegrini per le celebrazioni ufficiali.

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronuncerà il discorso alla Nazione dalla loggia del Sacro Convento. La cerimonia centrale si svolgerà nella Basilica superiore, dove la messa solenne sarà presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana.

L’olio per la lampada votiva sarà offerto dalla Regione Umbria e, per la prima volta nella storia, il sindaco di Assisi Valter Stoppini lo accenderà a nome dei Comuni italiani. Alla cerimonia parteciperanno anche ambasciatori e rappresentanti di Paesi accreditati presso la Repubblica italiana.

La festa è iniziata a mezzanotte con lo scampanio festoso. Alle 6 la messa della comunità dei frati è stata presieduta da fra Carlos Alberto Trovarelli, ministro generale; alle 6.50 i frati, guidati dal padre Custode, hanno offerto le preghiere dei devoti davanti alla Tomba del Santo.

Entro le 9.45 è previsto l’arrivo del presidente della Repubblica e l’inizio della messa solenne con l’offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva. Alle 11.20 avranno luogo i discorsi dalla Loggia del Sacro Convento: interverranno il custode fra Marco Moroni, a nome della famiglia francescana, e il presidente Mattarella. A mezzogiorno è prevista la trasmissione in piazza dell’Angelus di papa Leone XIV sui maxischermi.

Assisi ha registrato nei giorni scorsi l’arrivo di circa 3.000 pellegrini e turisti, con l’attesa di circa 1.000 presenze aggiuntive per la giornata. Diciotto regioni sono rappresentate, così come diciotto Comuni capoluogo.

Nel pomeriggio di sabato i rappresentanti di Regioni e Comuni sono stati accolti a Santa Maria degli Angeli dal sindaco Valter Stoppini e dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti; alla cerimonia ha partecipato anche il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti.