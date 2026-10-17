Assalto alla raccolta delle olive in Cisgiordania: reporter americana aggredita, l’esercito interviene dopo gli scontri

In Cisgiordania, il 16 ottobre 2026, un gruppo di coloni ha assaltato una raccolta di olive provocando scontri con i residenti palestinesi. Durante gli eventi una reporter americana è stata presa di mira e aggredita.

Secondo il resoconto firmato da Maria Gianniti per Tg1, l’intervento dell’esercito è avvenuto soltanto dopo che gli scontri si erano già sviluppati. Le forze militari hanno quindi allontanato sia i coloni sia i palestinesi presenti sul posto, senza altre azioni segnalate.

La dinamica dei fatti e le circostanze dell’aggressione alla giornalista non sono state ulteriormente specificate nella ricostruzione fornita.