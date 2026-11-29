Asia Argento è tornata al Torino Film Festival per interpretare la protagonista di La muerte no tiene dueño, presentato nella sezione Fuori Concorso della 44ª edizione della rassegna sabauda.

Il film, diretto dal regista venezuelano Jorge Thielen Armand, è ambientato nel cuore della giungla tropicale del Venezuela. Argento interpreta Caro, un’ereditiera italo-venezuelana che, dopo la morte del padre, rientra nella terra d’origine con l’intenzione di vendere la storica piantagione di cacao di famiglia.

La pellicola è stata girata in spagnolo e in italiano ed è il frutto di una coproduzione internazionale tra Venezuela, Italia, Canada e Lussemburgo.

Il ritorno dell’attrice al festival torinese arriva a sette anni dall’ultima partecipazione. Il film vanta inoltre un percorso internazionale: ha avuto l’anteprima mondiale alla Quinzaine des Cinéastes del Festival di Cannes 2026 e ha poi fatto tappa in Piazza Grande a Locarno, dove Asia Argento è stata insignita del Life Achievement Award.

La muerte no tiene dueño è stata selezionata per rappresentare il Venezuela nella corsa ai Premi Oscar 2027.