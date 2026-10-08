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Antonelli guida il mondiale: a Singapore l’unico avversario rimasto è Russell

GP di Singapore: Kimi Antonelli, 19enne bolognese, guida il mondiale con 84 punti su George Russell. Venerdì libere e qualifiche Sprint; gara domenica ore 14.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Kimi Antonelli si presenta a Singapore al comando della classifica piloti, con un vantaggio corposo sul più vicino inseguitore. A sette gran premi dal termine della stagione il 19enne bolognese precede il compagno di squadra George Russell di 84 punti.

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L’appuntamento numero 18 del mondiale si svolge sul circuito cittadino di Singapore, che ospita la gara notturna. Il programma prevede le prove libere e le qualifiche per la Sprint Race di venerdì, mentre sabato è in calendario la gara corta, insieme a qualifiche e definizione della griglia di partenza. La gara principale è fissata domenica alle 14.

Antonelli arriva dunque con il ruolo di leader da difendere; Russell è indicato come il diretto avversario nella corsa al titolo rimasto tra i contendenti con possibilità più vicine alla sua. Con sette GP ancora in programma, la pista di Singapore può influire sull’evoluzione della classifica piloti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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