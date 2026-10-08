Antonelli guida il mondiale: a Singapore l’unico avversario rimasto è Russell

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Kimi Antonelli si presenta a Singapore al comando della classifica piloti, con un vantaggio corposo sul più vicino inseguitore. A sette gran premi dal termine della stagione il 19enne bolognese precede il compagno di squadra George Russell di 84 punti.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

L’appuntamento numero 18 del mondiale si svolge sul circuito cittadino di Singapore, che ospita la gara notturna. Il programma prevede le prove libere e le qualifiche per la Sprint Race di venerdì, mentre sabato è in calendario la gara corta, insieme a qualifiche e definizione della griglia di partenza. La gara principale è fissata domenica alle 14.

Antonelli arriva dunque con il ruolo di leader da difendere; Russell è indicato come il diretto avversario nella corsa al titolo rimasto tra i contendenti con possibilità più vicine alla sua. Con sette GP ancora in programma, la pista di Singapore può influire sull’evoluzione della classifica piloti.