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Anticiclone in rimonta: sole e clima mite dopo le ultime piogge al Sud

Dopo piovaschi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia l’anticiclone si espande dal 12 ottobre: sole e aumento delle temperature fino a 25°C su centro e Sardegna.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Dopo gli ultimi acquazzoni che hanno interessato Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, l’Italia si prepara a una fase di tempo più stabile grazie all’espansione di un campo anticiclonico dai quadranti occidentali.

Da oggi, lunedì 12 ottobre, l’area di alta pressione comincerà a estendersi garantendo una progressiva stabilizzazione atmosferica a partire dalle regioni del Centro-Nord. Per la giornata si attendono cieli in prevalenza sereni su gran parte del territorio e un clima più mite.

Il cambiamento più netto è previsto a partire da martedì 13 ottobre, quando la rimonta di un vasto campo di alta pressione favorirà ampi spazi soleggiati e un graduale aumento delle temperature. Sono previste punte di 25°C sulle regioni centrali e in Sardegna, condizioni che richiamano la classica “ottobrata romana”.

Previsioni per aree e giornate:
– Lunedì 12: al Nord tempo stabile e soleggiato con i primi rialzi dei valori massimi; al Centro cielo sereno o poco nuvoloso; al Sud e sulle Isole residua variabilità e temperature temporaneamente inferiori alle medie stagionali.
– Martedì 13: al Nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato; al Centro sole prevalente con venti tesi lungo il versante Adriatico; al Sud e sulle Isole ultime piogge sui settori tirrenici della Sicilia, con sole altrove.

L’evoluzione sinottica sull’Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo favorirà quindi una fase di tempo generalmente soleggiato e climatologia autunnale più mite nei prossimi giorni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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