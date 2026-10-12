Annuncio di Trump su una “tregua energetica”: Kiev non era informata, continuano gli attacchi e cresce la tensione diplomatica

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Il presidente americano Donald Trump ha annunciato via Truth Social l’entrata in vigore “immediata” di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, sostenendo che “entrambe le parti sono d’accordo” e chiedendo di non violarla. L’annuncio ha provocato una forte reazione internazionale e non ha fermato gli attacchi sul terreno.

Fonti ucraine e giornalistiche hanno però riferito che Kiev non era stata informata dell’intesa. Un alto funzionario vicino al presidente Volodymyr Zelensky ha detto al Financial Times che le autorità ucraine non avevano ricevuto comunicazioni sull’accordo; Axios ha inoltre scritto che Mosca non ha ancora dichiarato di aver accettato la tregua, citando un funzionario della Casa Bianca.

Subito dopo l’annuncio, Zelensky ha segnalato attacchi a impianti energetici ucraini: una centrale elettrica a Kiev sarebbe stata colpita da un drone Shahed, con interruzioni di corrente in più quartieri, e poi sarebbero stati colpiti impianti nella regione di Kharkiv. Il presidente ha informato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dei bombardamenti e ha ribadito che l’Ucraina sostiene la de‑escalation, auspicando che anche Mosca rispetti un eventuale cessate il fuoco. Zelensky ha inoltre ricordato la disponibilità a sospendere gli attacchi alle raffinerie russe se la Russia smetterà di colpire infrastrutture energetiche ucraine e ha richiamato la necessità di garanzie concrete; in precedenza aveva dichiarato di essere pronto a indire elezioni se venisse concordata una tregua di 60 giorni.

Le ore successive all’annuncio sono state caratterizzate da nuovi raid e vittime. Autorità locali hanno riferito di almeno tre morti e venti feriti in un attacco a un negozio di alimentari a Kharkiv; nella regione di Dnipropetrovsk un bambino è stato ucciso e altre persone sono rimaste ferite in attacchi contro edifici residenziali. Altre fonti ucraine hanno segnalato vittime e feriti in diverse oblast: Donetsk, Kharkiv, Kherson, Sumy, Chernihiv, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Mykolaiv e Odesa, alcune delle quali legate a raid con droni e missili che hanno colpito anche infrastrutture energetiche e civili.

La notizia della tregua ha scatenato reazioni politiche diversificate. Il primo ministro canadese Mark Carney, al termine di una telefonata con Trump, ha espresso il sostegno del Canada all’idea di un “cessate il fuoco energetico” e ha annunciato l’intenzione di massimizzare le esportazioni di petrolio e gasolio verso gli Stati Uniti, ricordando che i volumi superano già il milione di barili di diesel al giorno. In un altro colloquio, però, Carney ha espresso a Zelensky la critica che l’accordo sul diesel potrebbe andare “contro gli sforzi per la pace” e fornire alla Russia entrate aggiuntive per finanziare la guerra.

A Bruxelles, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha confermato pieno sostegno a Zelensky e alla richiesta di un cessate il fuoco che protegga le forniture alimentari mondiali e le infrastrutture energetiche. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di sostenere l’appello a una tregua energetica ma ha osservato che, al momento, la Russia “continua a rifiutarla”, intensificando gli attacchi contro le infrastrutture ucraine.

Sul piano diplomatico e mediatico sono emersi altri sviluppi. Il New York Times ha riferito che, durante il recente vertice Onu, emissari statunitensi avrebbero proposto a Mosca tre grandi incentivi economici per favorire un cessate il fuoco limitato sulle infrastrutture energetiche o marittime, tra cui lo sblocco di asset sovrani russi congelati e la vendita di quote di Lukoil a investitori mediorientali; Kiev avrebbe chiesto garanzie e contropartite. Axios ha scritto che il previsto viaggio a Mosca degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner è stato sospeso in attesa di chiarimenti sulla disponibilità ucraina ed europea a una proposta unitaria da presentare al Cremlino.

Sul fronte operativo, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver colpito un centro logistico nella regione di Mykolaiv e una nave mercantile nel Mar Nero; sempre secondo il comando russo, sono stati attaccati centri dati ucraini, infrastrutture portuali e navi coinvolte in trasporti militari