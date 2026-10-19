Alpinisti trentini chiedono lo stop alle nuove vie ferrate: troppi escursionisti impreparati

Trento, 18/10/2026 — Gli alpinisti trentini lanciano un appello: fermare la realizzazione di nuove vie ferrate. Secondo il loro organismo, l’afflusso crescente di escursionisti poco preparati sta aumentando rischi e numeri degli interventi di soccorso.

La richiesta arriva mentre si registra un aumento di accessi a percorsi attrezzati che, avvertono gli alpinisti, non dovrebbero essere considerati un semplice parco giochi. Il problema, spiegano, è la differenza tra la disponibilità dell’infrastruttura e la preparazione tecnica e fisica di chi la utilizza.

Nel richiamo alla popolazione gli alpinisti pongono l’accento su tre punti: prudenza nelle scelte, formazione adeguata prima di affrontare vie ferrate e consapevolezza dei propri limiti. Sono questi, sostengono, gli strumenti principali per ridurre incidenti e la necessità di soccorsi.

L’appello sottolinea anche l’impatto organizzativo sulle squadre di soccorso, chiamate sempre più spesso per interventi su percorsi frequentati da persone non sufficientemente preparate.

Il servizio è di Anna Milan per Tg1.