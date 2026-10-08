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HomenotizieAll’Aquila, dalla Rai un focus sull’innovazione abruzzese al Prix Italia

All’Aquila, dalla Rai un focus sull’innovazione abruzzese al Prix Italia

06/10/2026: dal palco del Festival Prix Italia all’Aquila la Rai ha parlato di innovazione: Laboratori Nazionali del Gran Sasso, università dell’Aquila e GSSI.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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06/10/2026 — Dal palco del Festival Prix Italia, organizzato all’Aquila dalla Rai, è andato in scena un approfondimento sull’innovazione e la tecnologia in Abruzzo.

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Nel corso dell’iniziativa sono state richiamate realtà scientifiche e accademiche del territorio, tra cui i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, le strutture dell’Università dell’Aquila e il Gran Sasso Science Institute (GSSI).

L’intervento ha collegato temi di ricerca e tecnologie applicate, con particolare attenzione alle istituzioni citate durante il Festival.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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