Aiuti all’Ucraina, lo scontro tra Schlein e Conte apre la caccia a un compromesso

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La questione degli aiuti all’Ucraina è diventata il terreno della sfida politica tra Schlein e Conte, con la ricerca di una soluzione che eviti la rottura. Il confronto ha riaperto il dibattito interno e spinto i protagonisti a cercare un punto di equilibrio.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha assicurato il proprio impegno personale per arrivare a un’intesa. In una dichiarazione riportata dalla cronaca, ha parlato di «massimo impegno» volto a individuare «un minimo comun denominatore» tra le posizioni in campo.

Accanto alla partita tra Schlein e Conte, la leader del governo ha scelto di prendere le distanze dalla contesa, secondo quanto emerge dal quadro politico descritto dalla cronaca.

La trattativa resta dunque in corso: i nodi da sciogliere sono al centro delle consultazioni e dell’agenda politica contemporanea, con l’obiettivo dichiarato di evitare una spaccatura sulle scelte relative agli aiuti.