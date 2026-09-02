Aggressione vicino alla stazione di Crema: due giovani arrestati per duplice tentato omicidio

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La Squadra mobile di Cremona, insieme al commissariato di Crema, ha arrestato due giovani cittadini stranieri, di 21 e 23 anni, indagati per duplice tentato omicidio nei confronti di due minorenni.

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La violenta aggressione è avvenuta la sera del primo agosto nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Crema. Secondo gli accertamenti, gli arrestati erano armati di un grosso machete con lama di 36 centimetri e di un bastone, e hanno colpito le due vittime anche a mani nude.

Gli investigatori ricostruiscono che uno dei 16enni è stato fatto cadere a terra e ripetutamente ferito con il machete alla testa, alla schiena, alla spalla e agli arti, oltre che percosso a mani nude. Il secondo minorenne è stato ferito con un fendente al collo che gli ha provocato una ferita di circa dieci centimetri, con il taglio del muscolo sottocutaneo.

Le vittime sono sopravvissute grazie all’intervento di altre persone presenti e all’azione dei sanitari. Durante l’aggressione, il soggetto armato di machete avrebbe cercato di ferire chiunque si avvicinasse, inclusi alcuni amici delle vittime accorsi in loro soccorso; in un momento di concitazione sarebbe stata anche colpita un’autovettura dalla quale alcuni hanno tentato di scappare.

Le indagini hanno portato a denunce nei confronti di ulteriori persone per diversi reati e all’adozione di misure di prevenzione: 36 avvisi orali, un divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), due ammonimenti e la proposta per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Parallelamente sono state avviate 12 procedure di espulsione dall’Italia riguardanti cittadini stranieri maggiorenni coinvolti, per ragioni diverse, nelle indagini.

Leonardo Bruno

01/09/2026