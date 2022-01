Addolorato della scomparsa della professoressa Marina Mauriello

Mi è stato inoltrato a Feltre l’annuncio apparso sul Vs. giornale relativo alla morte della professoressa Marina Mauriello, avvenuta il 10 gennaio 2022. Ovviamente mi associo al dolore dei parenti, in particolare del nipote Diego Mauriello e, non potendomi esimere dal ribadire l’apprezzamento della grande musicista, sento il bisogno di aggiungermi al nipote con alcuni ricordi dai quali non posso assolutamente prescindere.

Ritengo infatti di essere stato fra le persone che negli ultimi mesi, come lo possono confermare gran parte delle sue allieve, e ciò senza arrogarmi nessunissima presunzione, di averla assiduamente seguita, anche professionalmente in varie tematiche connesse con la musica insieme con le sue allieve sparse in varie parti del mondo: Giappone, Germania, Austria ed ovviamente Italia.

Ho partecipato, presentandoli, alcuni concerti di clavicembalo da Lei diretti sia nel Comune di Feltre che altrove, come si evince da alcune foto che unisco a questo mio breve pensiero.

Sono davvero addolorato della sua scomparsa, ma questo forte rammarico viene affievolito, posto che non si voglia confondere con atto indelicato di presunzione, dai miei vari interventi presso diverse istituzioni allo scopo di alleggerire il suo status di persona anziana e soprattutto sola, realtà per la quale la professoressa Marina mi esprimeva tutti i giorni la sua gratitudine telefonandomi da Vienna, Milano, Venezia ed anche dalla sua casa di San Gregorio nelle Alpi, sita a qualche chilometro dalla mia abitazione.

Quanto sopra ho voluto ricordare schiettamente e sinceramente, riservandomi, se del caso, di ritornare a scrivere non solo sull’excursus professionale di Marina in Russia, in Cina e Stati Uniti d’America, ma anche sulla sua sensibilità e personalità artistica, per certi versi sconosciuta dai più.

Ciao Marina, ci vedremo lassù.

Arnaldo De Porti