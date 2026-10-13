Addio a RJ Mitte, l’attore di Breaking Bad muore a 34 anni

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L’attore statunitense RJ Mitte, celebre per il ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad, è morto all’età di 34 anni. La notizia è stata confermata a Variety da un rappresentante dell’attore; le autorità hanno reso noto che sarà effettuata un’autopsia per stabilire le cause del decesso.

Al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla causa della morte. Il sito Tmz ha riferito che si sarebbe tolto la vita, ma le autorità non hanno ancora confermato questa ipotesi.

Un portavoce ha definito la scomparsa dell’attore “tragica”, sottolineando l’impegno di Mitte nel portare avanti la propria esperienza personale di vita con la paralisi cerebrale per promuovere sensibilizzazione e inclusione.

Mitte era nato a Jackson, nel Mississippi, e successivamente adottato. La paralisi cerebrale gli era stata diagnosticata all’età di 3 anni a seguito di un danno cerebrale subito alla nascita. Proprio questa esperienza lo aveva spinto a diventare ambasciatore per associazioni come United Cerebral Palsy e Shriners Children’s e a fondare la Mitte Foundation.

Dopo il successo televisivo con Breaking Bad, l’attore ha proseguito la carriera tra cinema e serie TV. Nel suo curriculum figurano la serie Netflix The Guardians of Justice, un ruolo ricorrente in Switched at Birth e pellicole come The Recall (2017) e The Oak Room (2020). Altri titoli della sua filmografia includono House of Last Things (2013), Who’s Driving Doug (2016), Time Share (2018), Standing Up for Sunny (2019) e Triumph (2021).

Nel 2026 aveva preso parte al film Talking to Strangers, che aveva promosso con apparizioni in alcuni podcast nelle settimane precedenti. Tra i suoi lavori più recenti c’era anche Cassi, thriller romantico diretto da Josh Webber presentato al Toronto International Film Festival il mese prima della sua morte, in cui Mitte interpretava un impiegato di un’impresa funebre coinvolto in una storia sentimentale legata a una vicenda di vendetta.

Mitte lascia la compagna Kennedy Suarez, sua fidanzata ufficiale dal 2018.