Addio a RJ Mitte, l’attore di Breaking Bad morto a 34 anni

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13 ottobre 2026 — È morto a 34 anni l’attore statunitense RJ Mitte, noto per il ruolo del figlio di Walter White nella serie televisiva Breaking Bad. La notizia è stata resa nota alla Bbc da un rappresentante dell’attore.
Secondo la comunicazione citata dalla Bbc, il rappresentante ha definito Mitte «amato attore, filantropo e appassionato sostenitore dei diritti delle persone con disabilità», aggiungendo che la scomparsa è stata annunciata con «profonda tristezza».
Mitte, affetto da paralisi cerebrale, aveva tratto dalla propria esperienza personale elementi per l’interpretazione del personaggio nella serie con protagonista Bryan Cranston. Al momento il rappresentante non ha fornito indicazioni sulla causa del decesso.