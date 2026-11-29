Mike Love, cofondatore dei Beach Boys e voce solista di brani come Surfin’ USA e California Girls, è morto all’età di 85 anni. A darne notizia sono i media statunitensi; l’annuncio ufficiale è stato fatto dall’addetta stampa Katie Altman.

In un breve comunicato Altman ha reso noto che la morte è avvenuta sabato e ha dichiarato: “Con grande rispetto, comunico che Mike Love è scomparso questa sera, circondato dalla sua famiglia”. Non sono state rese note né le cause né il luogo del decesso.

Nato artisticamente con la famiglia Wilson-Love che nel 1961 diede vita al gruppo, Love è stato per decenni il frontman sul palco e coautore di successi come California Girls, Good Vibrations e I Get Around. Tra i suoi contributi figurano anche il ritornello di Kokomo, singolo del 1988 diventato il più venduto dei Beach Boys nonostante le critiche.

Con la sua scomparsa si chiude la presenza della famiglia Wilson-Love nella formazione originaria: dopo le morti di Dennis Wilson (1983), Carl Wilson (1998) e Brian Wilson (2025), rimane Al Jardine come unico componente superstite della line-up a cinque.

Quest’anno Love aveva annullato numerosi concerti. Pur in età avanzata, era noto per un’intensa attività live, con tournée che superavano le 100 serate l’anno tra navi da crociera, casinò, sale da concerto e fiere di contea. La sua ultima esibizione risale all’11 ottobre a Nashville, Tennessee.

Un’apparizione a Cincinnati il mese scorso aveva alimentato speculazioni sulle sue condizioni di salute; John Stamos, che era in tour con Love, aveva scritto sui social che stava “affrontando gravi problemi di salute”.

La carriera del cantante fu segnata anche da controversie legali. In un processo durato due mesi nel 1994 Love ottenne il riconoscimento e circa 5 milioni di dollari come diritti d’autore arretrati per i testi di 35 canzoni dei Beach Boys, una battaglia che suscitò critiche tra i fan e osservatori del gruppo.