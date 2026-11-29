È morto a 67 anni Juary Jorge dos Santos Filho, l’attaccante brasiliano rimasto nella memoria per l’esultanza che compiva girando attorno alla bandierina. La notizia, diffusa il 27 novembre 2026, segna la scomparsa di un protagonista del calcio degli anni Ottanta.

In Italia Juary fu tra i volti conosciuti del decennio e la sua carriera ebbe un momento storico in Europa con il Porto. Nel 1987 con la maglia dei lusitani alzò la Coppa dei Campioni, dopo aver segnato il gol decisivo nella finale contro il Bayern Monaco.

La figura di Juary è ricordata per i suoi gesti in campo oltre che per i traguardi raggiunti, che lo hanno reso noto in Brasile e in Europa.