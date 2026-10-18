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Adams decide al Penzo: Venezia batte il Napoli 1-0, Stankovic para anche un rigore

Venezia batte il Napoli 1-0 con il gol di Adams; Stankovic neutralizza un rigore di De Bruyne. Quinta sconfitta in nove gare per il Napoli di Allegri.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Venezia centra il primo successo stagionale e sorprende il Napoli, battuto 1-0 allo Stadio Pier Luigi Penzo nella settima giornata di campionato. La rete decisiva porta la firma di Adams; il portiere Stankovic è stato protagonista con interventi determinanti.

Il gol di Adams ha spezzato l’equilibrio e ha permesso ai padroni di casa di controllare la partita. Nella ripresa il match è rimasto apertissimo, ma Stankovic ha blindato il risultato, neutralizzando anche un calcio di rigore calciato da De Bruyne.

Per il Napoli si tratta della quinta sconfitta nelle prime nove giornate: un dato che, secondo la cronaca, aggraverebbe la crisi della squadra guidata da Massimiliano Allegri. La battuta d’arresto rilancia invece le ambizioni dei lagunari.

Il successo assume un significato particolare per il Venezia, che ottiene il primo risultato utile dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola, interrompendo una serie negativa.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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