Accoglienza di Stato a Londra: Burnham riceve Zelensky e rilancia il sostegno al governo ucraino

Londra, 15 ottobre 2026 — Volodymyr Zelensky è stato ricevuto oggi a Downing Street con tutti gli onori dal primo ministro Andy Burnham per un vertice bilaterale. La visita si è svolta con una cerimonia ufficiale e il tradizionale tappeto rosso.

L’incontro è arrivato in un momento definito «particolarmente delicato» sullo scacchiere internazionale, segnato dalle recenti frizioni tra Kiev e l’amministrazione statunitense. Di fronte a queste tensioni, il governo britannico ha voluto inviare un messaggio chiaro.

Da Downing Street è arrivata la conferma di un appoggio totale e incondizionato del Regno Unito nei confronti dell’Ucraina. Il sostegno annunciato comprende ambiti economici, militari e strategici.

Il vertice bilaterale tra Burnham e Zelensky si è concentrato quindi sulla solidità del rapporto tra Londra e Kiev e sulla volontà del governo britannico di mantenere il supporto in tutte le sue forme.

Di Nicoletta Manzione, corrispondente da Londra