5 x 1000
HomenotizieAccoglienza di Stato a Londra: Burnham riceve Zelensky e rilancia il sostegno...

Accoglienza di Stato a Londra: Burnham riceve Zelensky e rilancia il sostegno al governo ucraino

A Londra il 15/10/2026 Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Downing Street dal premier Burnham: Regno Unito conferma sostegno economico, militare e strategico.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Londra, 15 ottobre 2026 — Volodymyr Zelensky è stato ricevuto oggi a Downing Street con tutti gli onori dal primo ministro Andy Burnham per un vertice bilaterale. La visita si è svolta con una cerimonia ufficiale e il tradizionale tappeto rosso.

L’incontro è arrivato in un momento definito «particolarmente delicato» sullo scacchiere internazionale, segnato dalle recenti frizioni tra Kiev e l’amministrazione statunitense. Di fronte a queste tensioni, il governo britannico ha voluto inviare un messaggio chiaro.

Da Downing Street è arrivata la conferma di un appoggio totale e incondizionato del Regno Unito nei confronti dell’Ucraina. Il sostegno annunciato comprende ambiti economici, militari e strategici.

Il vertice bilaterale tra Burnham e Zelensky si è concentrato quindi sulla solidità del rapporto tra Londra e Kiev e sulla volontà del governo britannico di mantenere il supporto in tutte le sue forme.

Di Nicoletta Manzione, corrispondente da Londra

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE