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A Zaporizhzhia inaugurato un asilo sotterraneo: può ospitare 115 bambini, è il secondo in Ucraina

A Zaporizhzhia aperto un asilo sotterraneo accessibile anche a bimbi con bisogni speciali: 115 posti, superficie oltre 900 m² e protezione dalle radiazioni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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04/10/2026 — A Zaporizhzhia è stato inaugurato il primo asilo sotterraneo della città, struttura che potrà ospitare 115 bambini e offre protezione dalle radiazioni.

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L’apertura è stata annunciata su Telegram dal primo ministro ucraino Serhii Koretskyi, secondo quanto riportato da Ukrinform. La struttura sotterranea ha una superficie di oltre 900 metri quadrati ed è progettata per accogliere fino a 140 persone.

L’asilo è accessibile anche ai bambini con bisogni educativi speciali. Koretskyi ha affermato che, insieme alle autorità locali, si sta lavorando per creare condizioni che garantiscano un ambiente educativo sicuro di fronte alla continua minaccia russa, in particolare nelle città e nelle comunità situate vicino alla linea del fronte.

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Quella di Zaporizhzhia è il secondo asilo sotterraneo aperto in Ucraina. Il primo, chiamato “Mobil” e progettato per accogliere 260 bambini, è entrato in funzione nella comunità di Pisochna, nella regione di Kharkiv, all’inizio dell’attuale anno scolastico.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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