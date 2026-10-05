A Zaporizhzhia inaugurato un asilo sotterraneo: può ospitare 115 bambini, è il secondo in Ucraina

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04/10/2026 — A Zaporizhzhia è stato inaugurato il primo asilo sotterraneo della città, struttura che potrà ospitare 115 bambini e offre protezione dalle radiazioni.

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L’apertura è stata annunciata su Telegram dal primo ministro ucraino Serhii Koretskyi, secondo quanto riportato da Ukrinform. La struttura sotterranea ha una superficie di oltre 900 metri quadrati ed è progettata per accogliere fino a 140 persone.

L’asilo è accessibile anche ai bambini con bisogni educativi speciali. Koretskyi ha affermato che, insieme alle autorità locali, si sta lavorando per creare condizioni che garantiscano un ambiente educativo sicuro di fronte alla continua minaccia russa, in particolare nelle città e nelle comunità situate vicino alla linea del fronte.

Quella di Zaporizhzhia è il secondo asilo sotterraneo aperto in Ucraina. Il primo, chiamato “Mobil” e progettato per accogliere 260 bambini, è entrato in funzione nella comunità di Pisochna, nella regione di Kharkiv, all’inizio dell’attuale anno scolastico.