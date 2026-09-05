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A Venezia fuori concorso “Nessun dolore” di Gianni Amelio, Borghi e Golino sul protagonista

A Venezia il film “Nessun dolore” di Gianni Amelio, presentato fuori concorso: Alessandro Borghi e Valeria Golino definiscono il protagonista “puro, fragile, ma non debole”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Venezia, il 4 settembre 2026, è stato presentato fuori concorso il film Nessun dolore diretto da Gianni Amelio.

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Durante la presentazione il cast ha illustrato la figura centrale del film. Alessandro Borghi e Valeria Golino hanno descritto il protagonista come “puro, fragile, ma non debole”.

La definizione è emersa nel racconto del cast sulla costruzione del personaggio, senza ulteriori dettagli divulgati nel corso dell’incontro.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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