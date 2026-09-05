A Venezia fuori concorso “Nessun dolore” di Gianni Amelio, Borghi e Golino sul protagonista

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A Venezia, il 4 settembre 2026, è stato presentato fuori concorso il film Nessun dolore diretto da Gianni Amelio.

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Durante la presentazione il cast ha illustrato la figura centrale del film. Alessandro Borghi e Valeria Golino hanno descritto il protagonista come “puro, fragile, ma non debole”.

La definizione è emersa nel racconto del cast sulla costruzione del personaggio, senza ulteriori dettagli divulgati nel corso dell’incontro.