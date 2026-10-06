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A Genova premiati i progetti che rinnovano la nautica: i vincitori del Design Innovation Award

Al 66° Salone Nautico, la 7ª edizione del Design Innovation Award premia oltre 100 candidature: 11 categorie, tre premi speciali e due menzioni d’onore.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Sotto la terrazza del Padiglione Blu, durante il 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, sono stati annunciati i vincitori della settima edizione del Design Innovation Award, il riconoscimento promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico per valorizzare progettualità che coniugano design, ricerca, innovazione e sostenibilità nella nautica da diporto.

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Scopri come fare

Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, ha aperto la cerimonia sottolineando il risultato delle oltre 100 iscrizioni e la scelta di Paolo Brescia come presidente della giuria. La commissione, composta da esperti italiani e internazionali del mondo del design, della nautica, della ricerca e delle istituzioni, ha operato con criteri indipendenti e multidisciplinari per selezionare i vincitori.

Paolo Brescia, architetto e cofondatore di OBR, ha richiamato la genesi progettuale di Casa Vela e il valore del confronto tra mare e città, ringraziando i membri della giuria per il lavoro di valutazione svolto su più di cento prodotti. Luisa Bocchietto, coordinatore del Comitato d’Indirizzo del premio, ha presentato un volume che raccoglie i vincitori e i contributi delle istituzioni, dei giurati e dei giovani designer che hanno partecipato alle precedenti edizioni.

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La manifestazione ha confermato la crescita del premio: dai circa 40 progetti della prima edizione si è passati a oltre 100 candidature, segnale del dinamismo del settore e dell’attenzione crescente verso qualità, ricerca e sostenibilità.

Ecco i premi assegnati nelle 11 categorie e le motivazioni fornite dalla giuria.

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– Natanti a vela, a motore o pneumatici (fino a 10 m LH): Key Largo 25 – Sessa Marine. Designer: Daniele Mazzon. Motivazione: connubio tra design dinamico e innovazione d’uso con caratteristiche modulari tipiche di imbarcazioni più grandi.

– Imbarcazioni a vela (fino a 14 m LH): Dufour 39 – Dufour. Interior Design: Luca Ardizio. Naval Architecture: Umberto Felci Yacht Design. Motivazione: prosegue il percorso di innovazione del marchio con attenzione all’estetica, ai dettagli e alla massimizzazione dei volumi interni.

– Imbarcazioni a vela oltre 14 m: Grand Soleil 60 – Cantiere del Pardo. Designer: Nauta Design. Naval Architecture: Matteo Polli. Motivazione: combina soluzioni ingegneristiche efficaci in coperta con una disposizione interna spaziosa e finiture di alta qualità.

– Imbarcazioni a motore (fino a 14 m LH): A48 O/B – Cranchi Yachts. Designer: Cranchi Research Team. Naval Architecture: Aldo Cranchi. Art Direction: Christian Grande. Motivazione: maxi-crossover che amplia il pozzetto trasformandolo in un’ampia zona beach grazie a murate abbattibili.

– Imbarcazioni a motore oltre 14 m LH: Pardo GT65 – Cantiere del Pardo. Designer: Nauta Design. Naval Architecture: Zuccheri Yacht Design. Motivazione: progetto apprezzato per la disposizione esclusiva degli spazi e l’esperienza panoramica offerta dalla timoneria.

– Superyacht (oltre 24 m LH): Magellano 27M – Azimut Yachts. Hull Designer: Pierluigi Asonio, Azimut Benetti R&D Dept. Exterior Designer: Jarkko Jamsén, Navia Design. Interior Designer: Michele De Lucchi and AMDL Circle. Motivazione: coniuga rottura degli schemi stilistici, distribuzione innovativa, eleganza delle finiture e dialogo tra spazi interni di alta qualità.

– Maxi RIB (oltre 10 m LH): MX-15 Explorer – Magazzù Yachting. Designer: Cantiere Magazzù. Motivazione: concept multifunzionale ed elegante, caratterizzato da elevato comfort e interni curati, pensato per viaggi e attività all’aperto.

– Multiscafi: Lagoon 47 – Lagoon Catamarans. Naval Architecture: VPLP Design. Exterior Designer: Patrick Le Quément. Interior Designer: Nauta Design. Motivazione: elemento innovativo il passaggio diretto che collega il salone interno alla lounge di prua, con spazi generosi e scelta raffinata di colori e materiali.

– Componentistica nautica (elementi strutturali e funzionali) – Accessori: MILOS COAX – MZ Electronics. Motivazione: concezione “in-line” che consente installazione e manutenzione direttamente dalla coperta, superando i limiti dei verricelli tradizionali.

– Componentistica nautica – Accessori ed equipaggiamenti: Bettersea Power – Bettersea Power. Motivazione: integrazione della produzione di energia rinnovabile direttamente in banchina con attenzione a innovazione, sicurezza e sostenibilità.

– Elettronica e software di bordo: SmartDrive – Garmin. Motivazione: innovazione radicale dell’attuatore dell’autopilota che riduce consumi energetici, cablaggio e complessità di installazione, aumentando affidabilità e flessibilità.

Menzioni d’onore:
– Natanti a vela, a motore o pneumatici (fino a 10 m LH): Sestante 6.8 Lupo di Mare – Verga 1958. Designer: Matteo Costa Yacht Design. Motivazione: prezzo entry level, stile nautico contemporaneo e approccio sostenibile ai materiali e alla costruzione.
– Imbarcazioni a motore oltre 14 m LH: Riva 56 Rivale Super – Ferretti Group. Designer: Officina Italiana Design and Ferretti Group. Motivazione: silhouette aerodinamica e armoniosa valorizzata da materiali pregiati e soluzioni formali innovative.

Premi Speciali:
– Innovazione: Icona 70 by Mangusta – Overmarine Group. Designer: Lobanov Design, Overmarine Group and Effebi New Project. Premio consegnato da Venini.
– Talento (per idee e percorsi imprenditoriali ad alto potenziale): Limenet. Premio consegnato da Mario Peserico, managing director di Eberhard & Co.
– Carriera: Veleria San Giorgio e Gottifredi Maffioli. Premio consegnato da Giuseppe La Boria, direttore generale di BPER Banca della Regione Liguria e Piemonte.

Nel corso della cerimonia è intervenuto Fabrizio Ferrari, membro della Camera di Commercio di Genova, che ha richiamato la partnership con Confindustria Nautica e il ruolo del Salone come piattaforma internazionale per l’industria nautica, capace di generare relazioni e opportunità. Nicola Bonacchi, responsabile dello sviluppo e dell’innovazione del Salone del Mobile, ha annunciato la creazione di “Salone Contact”, un nuovo evento in programma ad aprile volto a mettere in relazione mondo del design e nautica.

L’evento è stato moderato da Valentina Fass, giornalista di Sky Sport, e si è svolto con il contributo dei main partners BPER BANCA, ALFA ROMEO, EBERHARD&Co e CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, che hanno partecipato alla consegna dei premi speciali.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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