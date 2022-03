8 Marzo, mimose malate, mimose appassite. Di Andreina Corso

Gialle come le stelle che brillano in cielo, a grappoli come le bombe che dall’alto devastano il mondo, mimose profumate di mite orgoglio, anche quest’anno coincidono con l’8 Marzo.

Il capolavoro delle guerre che gli uomini, i forti maschi al comando in ogni angolo del pianeta impongono alle popolazioni civili, alle donne e ai loro figli, piegati dalla violenza di mani rapaci, di menti ottuse pronte a tutto pur di conquistare, di prevaricare, di vincere.

Cuori che non conoscono pietà, armati di odio sedato forse dalla pandemia in questi due anni, quando avevamo pensato che la vita avesse un valore, quando ci siamo vaccinati per allontanare la morte e le sue stragi, non lo sapevamo che l’altro virus chiamato uomo, malato di potere, insensibile al dolore di esseri umani in trappola, ci avrebbe travolto.

Il gas, il petrolio, il carbone, il grano, la luce, il buio, la fame, la sete, le donne che fuggono dall’Ucraina con i loro bambini in braccio, mamme che cercano il loro figlio che si è perso, non si sa dove sia, dove andrà, chi lo aiuterà. Lacrime a grappolo, come bombe innocenti inondano i volti delle vittime in fuga. Vittime oggi in Ucraina, vittime in ogni dove. Occhi asciutti di ragazzi e uomini di ogni età, resistono. Ragazzini che stanno imparando a sparare, anziani rassegnati dentro le loro case, ad attendere l’arrivo dei bombardamenti e poi l’inferno.

Ecco l’umanità svelata dentro quel mostro di nome guerra che si nutre della paura dei popoli colpiti alle spalle, a tradimento. Eppure è ritornato l’8 marzo, anche quest’anno e il giallo della mimosa passerà di mano in mano per dire…

Per dire cosa? Di essere nata dalla terra che ha sepolto i corpi di 134 operaie, a New York, nel 1911 vittime di un incendio scoppiato all’interno di una fabbrica a causa della mano di uomini che hanno chiuso il portone della fabbrica dall’esterno, per impedire alle donne di uscire per scioperare e manifestare per i propri diritti negati, per lo sfruttamento cui erano sottoposte. Il rogo e poi la morte, la sepoltura. E su quella terra nacquero le prime mimose.

Le donne che subiscono la guerra, afflitte dai lutti e dalle privazioni, umiliate da violenza e stupri sono in ogni luogo nel mondo e ci perdoneranno le nostre lettrici e i nostri lettori, se da un rosario di mimose, sgraneremo i paesi da decenni territori di guerra e di devastazione. Da Documentazione.info registriamo i conflitti attualmente in corso nel Mondo, rigorosamente in ordine alfabetico:

Aceh

è una provincia autonoma dell’Indonesia, situata nell’estremità settentrionale dell’isola di Sumatra. Dal 1976 è teatro di una guerra tra i ribelli del Movimento Aceh Libero (GAM) e l’esercito indonesiano. I morti, secondo le fonti più accreditate, sono almeno 12mila, ma altre fonti parlano di 50mila, o addirittura 90mila.

Afghanistan

Osama Bin Laden è stato giudicato il responsabile degli attentati dell’11 settembre 2001 contro le Twin Towers e il Pentagono. La reazione degli USA e dei loro alleati è sata di abbattere il regime del Mullah Omar e dei Talebani, accusati di nascondere Bin Laden. Nonostante la morte del leader talebano, il conflitto procede da 20 anni, e i morti sono più di 186mila, la maggior parte dei quali civili. Solo nel 2020-21 le vittime sono state più di 50mila. Il 15 agosto i talebani sono rientrati in forze a Kabul.

Algeria

Intorno alla seconda metà degli anni ’90 sanguinose stragi commesse dagli estremisti islamici si contrapponevano a violente controffensive da parte dell’esercito governativo. Dopo 100.000 morti (150.000 secondo bilanci indipendenti) la guerra non è ancora conclusa, sebbene attualmente stia attraversando una fase di relativa tranquillità.

Burundi

L’ultimo decennio di guerra tra le due maggiori componenti etniche del Burundi, i Tutsi e gli Hutu, iniziato nel 1993, ha provocato almeno 300.000 morti e un milione di sfollati. Dopo un’interruzione nel 2004, sono ricominciate le guerre civili etniche.

Brasile

È attualmente in corso una vera e propria guerra tra i cartelli della droga e il governo. Nell’ultimo anno le vittime del conflitto sono state più di 5mila.

Colombia

Da quasi quarant’anni la Colombia è sconvolta da una sanguinosa guerra civile tra governo, paramilitari e gruppi ribelli di estrema sinistra. All’origine di questo conflitto (300.000 morti) vi è un’enorme disparità sociale tra classi dirigenti e popolazione. Un’altra parte in gioco, in una situazione già complessa, sono i potenti cartelli della droga. Gli scontri di quest’anno hanno prodotto quasi 700 vittime.

Congo R.D.

Una “Guerra Mondiale Africana”, come è stata definita, che vede combattersi sul territorio congolese gli eserciti regolari di ben sei Paesi per una ragione molto semplice: il controllo dei ricchi giacimenti di diamanti, oro del Congo orientale. Almeno 350mila le vittime dirette di questo conflitto, 2 milioni e mezzo contando anche i morti per carestie e malattie causate dal conflitto. Gli eventi violenti sono stati quasi duemila quest’anno e hanno causato la morte di circa 4.500 persone.

Costa d’Avorio

La Costa d’Avorio, ex colonia francese, conquistò l’indipendenza il 7 agosto 1960 e il 27 novembre dello stesso anno venne eletto presidente Felix Huophouet-Boigny, che governò lo stato africano per sette mandati consecutivi rimanendo in carica sino alla sua morte nel dicembre 1993. Dopo un decennio di guerra civile nel 2003 sono stati firmati accordi di pace, ma la situazione è rimasta instabile, nonostante le prime elezioni libere del 2010.

Egitto

Nella penisola del Sinai, da alcuni anni a questa parte il governo egiziano si è spesso scontrato con gruppi di fondamentalisti islamici armati.

Eritrea-Etiopia

Dopo una guerra trentennale (1962-1991), l’Eritrea ottiene finalmente la propria indipendenza dall’Etiopia nel 1993. Senza però stabilire confini chiari e definitivi. Dopo un rapido deterioramento dei rapporti tra i due Paesi, nel 1998 le truppe di Asmara decidono di varcare il confine, dando inizio a una guerra a tutto campo (1998-2000). Dopo 2 anni di conflitto e decine di migliaia di vittime (più di 70.000), Etiopia ed Eritrea cessano le ostilità e si affidano all’Onu ma i due Paesi sono ancora ben lontani dall’aver trovato un accordo.



Filippine

Dal 1971 i musulmani di Mindanao hanno iniziato una lotta armata per l’indipendenza dell’isola. La guerra tra l’esercito di Manila e i militanti del Fronte di Liberazione Islamico dei Moro (MILF) ha causato fino ad oggi 150mila morti. Nell’ultimo anno sono stati più di 1.500.

Yemen

La situazione politica dello Yemen, attualmente il Paese più povero del mondo, è molto complessa. Da una parte, vi è un conflitto tra i ribelli sciiti Houthi e il governo di Abed Rabbo Mansour Hadi, appoggiato dall’Occidente. Ciò ha prodotto l’intervento nel Paese dell’Arabia Saudita (sunnita) che una vittoria dei ribelli possa portare a un rafforzamento della minoranza sciita nel territorio saudita. Vi è poi un secondo conflitto, quello tra i terroristi di al-Quaeda, che nello Yemen hanno la cellula più potente (AQAP), e il governo yemenita, sostenuto dagli Stati Uniti. I numeri delle vittime sono altissimi: solo nell’ultimo anno sono state 21.768.

Iraq

La crisi riguardo l’orientamento politico del paese è degenerato in una guerra tra l’opposizione e il governo.

Israele-Palestina

Un lungo conflitto, che affonda le sue radici nel dopoguerra, il 14 maggio del 1948, quando Ben Gurion dichiarò l’indipendenza di Israele, dopo la decisione delle Nazioni Unite di dividere la Palestina di uno Stato arabo e in uno Stato ebraico. Dopo oltre mezzo secolo di guerre e di patti storici, di atti terroristici e di speranze di pace andate in fumo, il sogno di “due popoli due Stati” resta purtroppo ancora un’utopia.

Libia

Nel 2014 è scoppiata una seconda guerra civile tra due coalizioni. Poco dopo è intervenuto anche lo Stato Islamico. I morti sono più di tremila, e la guerra civile non sembra fermarsi. Tra scontri a fuoco, esplosioni e rivolte sono morte 2.500 persone solo nell’ultimo anno.

Kashmir

La rivolta del Kashmir, ancora in pieno svolgimento nonostante le incoraggianti iniziative di pace, è iniziata nel 1989 ed ha sempre rappresentato una guerra per procura tra i due colossi asiatici Pakistan e India (che dispongono anche di testate atomiche).

Kurdistan

È più di mezzo secolo che i Kurdi distribuiti tra Turchia, Iraq e Iran auspicano la nascita di uno stato kurdo. Nemmeno l’arresto di Ocalan, leader del PKK Partito dei lavoratori curdi fondato nel 1973 su forte ispirazione marxista, ha interrotto i conflitti ulteriormente aggravati dal conflitto in Iraq.

Nepal

I guerriglieri maoisti del Nepal sono in lotta contro la monarchia costituzionale del re Gyanendra (creduto l’incarnazione del dio Visnhu) dal 1996. 8000 le vittime in tutto l’arco del conflitto. Scontri a fuoco, rapimenti, attentati ed estorsioni avvengono quotidianamente.

Nigeria

La Nigeria è divisa in oltre 250 gruppi etnici-linguistici diversi. Le religioni principali sono il Cattolicesimo e l’Islam, ma anche molte religioni tradizionali dell’Africa. Queste differenze religiose sono alla base dei conflitti sviluppatisi in questo paese. Negli ultimi anni le violenze più grandi provengono dal gruppo terroristico Boko Haram. Sono state più di 5mila le vittime nell’ultimo anno.

Repubblica Centrafricana

Dal 25 ottobre 2002 la Repubblica Centrafricana è stata dilaniata da una guerra civile che oppone i ribelli di François Bozizé, ex-capo delle forze armate, al presidente Félix Patassé, morto nel 2011. La guerra civile continua anche dopo la morte del leader. Gli scontri hanno causato circa 500 vittime tra il 2019 e il 2020.

Siria

Dal 2011 la Siria è dilaniata da una guerra civile, iniziata con l’obiettivo di ottenere le dimissioni del presidente Bashar al-Assad. A questo conflitto si è aggiunta la presenza e l’attività dello Stato Islamico. Secondo alcune stime, i morti finora sarebbero più di 300.000. Nell’ultimo anno in questa regione sono morte più di 13.500 persone.

Somalia

Dopo l’uscita di scena del presidente Siad Barre nel 1991, è iniziata una violentissima guerra di potere tra i vari clan del Paese, guidati dai cosiddetti “signori della guerra”. Una spirale di violenze che, fino ad oggi, ha provocato quasi mezzo milione di morti. Dal 2006 le forze governative di Somalia e Kenya combattono contro il gruppo di militanti islamici Al-Shabaab. Tra il 2019 e il 2020 sono morte più di 3.700 persone.

Sudan

La guerra civile in Sudan è in corso ormai da 20 anni. Nel Darfur, un’area grande quasi due volte l’Italia, è in corso un violentissimo conflitto fra gruppi armati locali e milizie filo-governative. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità dal marzo 2003 sono morte circa 70.000 persone. Attualmente nel Darfur muoiono circa 10.000 persone al mese.

Uganda

Una guerra civile che prosegue da più di 20 anni e che ha provocato una grave crisi economica. L’LRA è la forza ribelle che terrorizza le province del nord dell’Uganda fin dal 1987, abitate dagli Acholi, ai confini con il Sudan. Ed è proprio in Sudan che gli Olum (“erba” così vengono chiamati in lingua Acholi) hanno le loro basi e da lì partono molti dei loro attacchi.

Ucraina (aggiornato)

Concluso il terzo round di incontri in Bielorussia tra le delegazioni ucraina e russa. Timidi passi avanti sul fronte dei corridoi umanitari – nelle prossime ore la prova dei fatti – ma la firma di un accordo è ancora lontana anche se qualche spiraglio s’intravede. Nei prossimi giorni dovrebbe essere organizzato sempre in Bielorussia un quarto vertice.

Intanto, il dodicesimo giorno di guerra in Ucraina si è aperto con un cessate il fuoco per scopi umanitari (non rispettato). Data la catastrofica situazione dei profughi e il suo forte aggravamento nelle città di Kiev, Kharkiv, Sumy e Mariupol le forze armate russe hanno concesso il cessate il fuoco per scopi umanitari dalle 10 e l’apertura di corridoi umanitari per evacuare i civili: sono già oltre un milione e mezzo i profughi che hanno oltrepassato in confine e trovato rifugio in Polonia. Intanto la situazione è critica soprattutto a nord di Kiev, che si prepara all’assedio. Negli ultimi bombardamenti una madre e due bambini sono morti colpiti da un colpo di mortaio russo a Irpin mentre a Gostomel il sindaco è stato ucciso da raffiche di kalashnikov. Sono 2000 le vittime ucraine e più di cento, fra queste, bambini.

Oggi la Russia ha inserito anche l’Italia è finita nella lista dei “Paesi ostili” nel giorno in cui il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ordina il congelamento dei beni degli oligarchi russi che vanno ad aggiungersi alle nuove sanzioni annunciate da Ursula Von der Leyen su cui sta lavorando l’Unione Europea, che allo stesso tempo valuta di rendersi sempre meno dipendente dal gas russo. Sullo scacchiere mondiale si muove la Cina che da una parte rinnova l’appoggio alla Russia – tra i nostri popoli “un’amicizia solidissima”- e dall’altra si propone nel ruolo di mediatore. (Fonte Home Mondo)

Tutti i capitani in testa alle guerre sono uomini. Le donne non hanno tempo per le guerre, devono difendere i loro affetti, proteggere i loro figli, dar loro cibo, acqua, istruzione, accudire i propri genitori.

Nulla può la mimosa più dire.