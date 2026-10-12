23enne di Jesolo in Rianimazione: è caduto dal tetto di un’auto in corsa

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Un giovane di 23 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo essere caduto dal tettuccio di un’automobile in corsa a Padernello, frazione di Paese. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.40.



Secondo le prime informazioni raccolte, il gruppo di ragazzi stava effettuando delle riprese video legate a una manifestazione.

In quel contesto il 23enne, residente a Jesolo (Venezia), si era arrampicato sul tettuccio del veicolo.



Alla guida dell’auto, condotta durante le riprese, c’era un ventenne di Giavera del Montello (Treviso).

All’ingresso di una curva il ragazzo sul tettuccio ha perso l’equilibrio e si è staccato dalla vettura, precipitando sull’asfalto.



La caduta è stata violenta: il giovane ha riportato un grave trauma cranico dopo l’impatto.