Una serata tra amiche si è trasformata in tragedia ad Acerra: Michelle Valentino, 14 anni, è morta a seguito di uno shock anafilattico manifestatosi poco dopo il rientro a casa. Nonostante l’intervento della famiglia e il trasporto in ambulanza, la ragazza è arrivata alla clinica Villa dei Fiori ormai priva di vita.



Secondo una ricostruzione pubblicata da Il Mattino, la quattordicenne aveva ordinato una pizza con mozzarella ma aveva rimosso il latticino prima di mangiarla. La scelta non ha evitato però la reazione che si è palesata nelle ore successive, quando Michelle ha cominciato a sentirsi male una volta tornata nell’abitazione di famiglia.



La madre, accortasi del peggioramento delle condizioni, le ha somministrato del cortisone nella speranza di bloccare l’evoluzione della crisi. Nel giro di pochi minuti la situazione è precipitata e i genitori hanno contattato il 118 per chiedere soccorso urgente.



I sanitari hanno caricato la ragazza sull’ambulanza e l’hanno trasportata d’urgenza alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. All’arrivo al presidio sanitario il personale ha constatato il decesso. Le cause esatte della reazione saranno chiarite dagli accertamenti medici e, se disposti, dalle indagini degli organi competenti.



Il caso ha riacceso l’attenzione su eventi simili avvenuti nella provincia di Napoli. In particolare, la vicenda richiama alla mente il decesso del quindicenne Adriano D’Orso a Casoria, avvenuto dopo aver consumato un gelato al melone: anche in quel caso la crisi fatale fu attribuita a una grave allergia alle proteine del latte, riscontrate in tracce nell’alimento.



La perdita di Michelle ha scosso la comunità locale. I compagni di classe e le famiglie del paese hanno espresso cordoglio per la giovane, mentre le autorità sanitarie e gli organismi preposti potrebbero valutare eventuali verifiche sulla pizzeria frequentata quella sera, qualora emergessero elementi che lo rendano necessario.



L’anafilassi è una reazione allergica acuta e grave che può insorgere rapidamente dopo l’esposizione a un allergene. Nei casi più estremi, come quello che ha coinvolto Michelle, l’intervento medico tempestivo è cruciale, ma non sempre sufficiente a impedire l’esito fatale.



Il nome della ragazza, la dinamica dei fatti e il luogo della vicenda — Acerra, clinica Villa dei Fiori — sono confermati dalle prime informazioni diffuse dai media locali. Restano da chiarire, attraverso approfondimenti clinici e, se richiesti, procedimenti tecnici, i dettagli sulle cause precise della reazione allergica.