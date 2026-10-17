13enne cosparge di benzina clochard e gli dà fuoco: dramma a Sanremo

Un ragazzo di 13 anni è sospettato di aver cosparso di benzina e dato fuoco alle coperte di un uomo senza fissa dimora nel Porto Vecchio di Sanremo, causando ustioni alle gambe della vittima. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 ottobre nei pressi di Piazza Vesco.



Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, la persona che dormiva avvolta nelle coperte è stata avvicinata mentre era incosciente. Il giovane, dopo essersi rifornito di carburante in una bottiglia presso un distributore, avrebbe versato il liquido addosso all’uomo e lanciato contro di lui un fiammifero acceso.



L’aggressione sarebbe stata compiuta con l’intento di impossessarsi dello zaino della vittima, unico contenitore dei suoi averi. Le urla dell’uomo ferito hanno attirato l’attenzione del personale della Guardia Costiera, che si è trovato nei pressi del luogo ed è intervenuto per prestare soccorso.



I militari della Guardia Costiera hanno allertato il 118; la persona aggredita è stata trasportata all’ospedale Borea, dove ha ricevuto cure per ustioni localizzate alle gambe. Dopo due giorni di ricovero è stata dimessa.



Sulle tracce del responsabile si sono messi i carabinieri, che insieme alla Guardia Costiera conducono le indagini. Gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona portuale e, attraverso questi filmati, avrebbero individuato il possibile autore del gesto.



Dopo l’aggressione il presunto autore si sarebbe allontanato dal luogo dell’accaduto. Nei giorni successivi è stato rintracciato nella comunità dove vive. Non sono riportati altri particolari su eventuali provvedimenti adottati nei suoi confronti.



Il contesto dell’episodio — un’area portuale notturna frequentata anche da persone senza dimora — ha reso determinante la tempestività dell’intervento della Guardia Costiera nel limitare i danni alla vittima e nell’attivare i soccorsi sanitari.



Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica. Fondamentale, in questo senso, resta l’esame delle immagini raccolte dalle telecamere e la verifica di eventuali ulteriori testimoni o elementi di prova.



Va comunque ricordato che, anche qualora i fatti vengano confermati nelle loro linee essenziali, la normativa italiana prevede limiti alla punibilità per i minori di 14 anni; il ragazzo coinvolto ha infatti 13 anni e, pertanto, è considerato non punibile secondo le disposizioni vigenti.