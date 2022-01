La storia di Marina, unica bambina presente in tutta la scuola materna

Pollicino si è perso nel bosco, Marina, non si è persa nella sua scuola materna, anzi, ha scoperto il fascino delle aule senza bambini e le maestre, tutte e sei, solo per sé. Fra qualche anno racconterà alle amiche che quando era piccola, ha avuto per un giorno tutte le aule della materna a disposizione, tutti i giochi, i colori e tutte le attenzioni del mondo, perché era lei, solo lei, la piccola padrona della scuola.

Se cantava, poteva sentire solo la sua voce e non tutti i chiacchiericci e i rumori di sempre e quando correva per i corridoi, sentiva rimbombare i suoi passi sul pavimento e nessun bambino dall’aula poteva farle, cucù. I suoi settanta amici, erano spariti e senza la bacchetta magica, lei era la sola principessa della scuola. E con la stessa bacchetta, li avrebbe fatti riapparire, perché giocare insieme, è meglio che giocare da soli.

Potrebbe essere un sogno immaginifico di una bambina di nome Marina, invece tutto è reale in questa storia che non è una fiaba, è il racconto dell’esperienza di una scuola, di una bambina e dei suoi genitori ai tempi della pandemia.

Siamo a Vicenza, alla Materna Collodi e i genitori di Marina la accompagnano a scuola, dopo che la piccola ha terminato il periodo della quarantena. Sarebbero dovuti rientrare anche gli altri settanta suoi compagni ma forse a causa di un ritardo delle certificazioni dell’Usl, dovuto probabilmente al carico di lavoro cui sono sottoposti gli operatori in questo periodo, così non è stato.

Si può immaginare lo stupore di Marina, di mamma e papà nel trovarsi in una scuola vuota, con sei maestre e il personale ausiliario ad aspettare i bambini che non sono arrivati.

La dirigente scolastica Maria Chiara Porretti, spiega che in tutte e tre le sezioni della scuola, si è registrato un caso di positività al tampone, evidenza che le ha suggerito di mettere in isolamento per dieci giorni tutti i bambini. Lunedì dovrebbero ritornare tutti a scuola con la certificazione liberatoria dell’Usl, come prevede l’ordinanza ministeriale, i protocolli in materia e la scuola ritornerà a essere quella di sempre, con i bambini che giocano, che cantano, che raccontano, che colorano, che trascorrono il tempo negli spazi della scuola, attrezzati alle esigenze che i bambini esprimono.

Marina, evidentemente ben inserita e con un buon rapporto con le insegnanti è rimasta volentieri a scuola, si è divertita a inventare lavoretti, collanine, ha disegnato, colorato, seguita dagli sguardi affettuosi delle maestre, protagoniste, anche loro, di quella particolare giornata.

Questo squarcio della Scuola Materna di Vicenza e la piccola grande storia di Marina, riflettono la difficile realtà che richiama la problematica dei contagi, le conseguenze sui bambini, i ragazzi, le famiglie e la scuola. E si possono immaginare tante altre situazioni nelle scuole di ogni ordine e grado, che richiamano consapevolezza e responsabilità, alla luce dell’imprevedibilità della forza pandemica e dell’inadeguatezza dei sistemi preventivi.

Le scuole faticano ad affrontare questa costante provvisorietà rispetto il futuro, anche se il ministro Patrizio Bianchi continua ad affermare che” La scuola è riferimento di stabilità per il sistema Paese, che essa rappresenta un presidio sociale irrinunciabile per l’intero Paese.

È il luogo educativo che consente lo sviluppo cognitivo, affettivo e psicomotorio delle nuove generazioni, il luogo centrale al quale consegniamo il futuro della nostra società.

Grazie al regolare funzionamento del sistema scolastico in presenza, quindi, non solo si contribuisce allo sviluppo futuro del paese ma si garantisce anche il corretto funzionamento dell’attuale sistema economico e sociale”.

Tutto giusto o quasi, in teoria, sostengono i dirigenti scolastici ma il ragionamento non tiene conto dei contagi, della realtà di classi troppo numerose in spazi inadeguati, che favoriscono l’infezione.

O ci s’inventa qualcosa per modificare questo stato di cose, che già in estate poteva essere previsto e attuato, o incontreremo un’altra Marina, magari più grande che si reca a scuola e trova l’aula vuota.