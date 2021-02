Vaccini, AstraZeneca in arrivo. Il target potrebbe essere di insegnanti e forze dell’ordine

Oltre 6 milioni di tamponi sono stati fatti in Veneto da inizio pandemia tra molecolari e rapidi, 668 sono i positivi nelle ultime 24 ore con 31.618 tamponi effettuati ed Rt a 0,63%. Sono 1956 ricoveri in Veneto, 1.746 nelle aree non critiche e 216 nelle terapie intensive. Salgono a 25 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 9100 da inizio infezione Covid. Sono state dimesse 14.737 persone dagli ospedali. Sono 113 i positivi ogni 100 mila abitanti in una settimana.

sponsor

Area gialla probabile, nella classificazione odierna del ministero della Salute Roberto Speranza, dice il presidente del Veneto Luca Zaia. Ma non è finita. «C’è chi pensa che tra un po’ di vaccini, la terapia monoclonale e un po’ di fortuna sia sufficiente, ma non è così. Lo dico anche in vista della riapertura della stagione sciistica». Da lunedì iniziano le vaccinazioni degli operatori sanitari pubblici e privati della prima fase, che erano rimasti esclusi.

commercial



Vaccini

Sulla produzione di vaccini, il tema per Zaia è che non si intravede per ora la possibilità di nuove business unit. La regione ha avuto un contatto informale con la finanziaria, non con le aziende. Per AstraZeneca il target, all’arrivo delle dosi probabilmente la prossima settimana, sarebbe quello identificato da un documento del Cts (comitato tecnico sanitario) che verrebbe portato in Parlamento. Si parla di insegnanti e forze dell’ordine ma non c’è nulla di ufficiale.

La fascia, come è noto, è quella tra i 18 e i 55 anni. Secondo quanto si apprende il governo ha indicato in personale scolastico, forze di polizia e conducenti dei mezzi pubblici le fasce più a rischio. Pzifer e Moderna sono per ora proporzionati agli over ’80. Per gli oncologici, che sono super fragili, ci sarà un inserimento assieme ai trapiantati segnalati dai medici di base. «Penso lo scenario europeo dei vaccini nelle prossime settimane cambierà di molto», afferma Zaia, riferendosi alla situazione attuale di governo del Paese.

La positività nelle fasce d’età

L’infezione colpisce di più le persone inserite al lavoro e socialmente più attive. Ci sono momenti aggregativi che rappresentano occasioni di contagio e riguardano anche, ma non solo, la scuola. Si cerca di monitorare e valutare i segnali del contagio e provvedere attraverso i dipartimenti di prevenzione e i Comuni alla prevenzione. Servono azioni sinergiche con le scuole, la sanità per questo coinvolge gli istituti per il monitoraggio ad hoc. La Regione ritiene che in presenza di in caso che non ha dato origine ad altri casi si può mantenere una quarantena in classe, mantenendo un certo tipo di comportamento extra scolastico. Entro 72 ore dall’individuazione di un positivo, alle elementari, tutta la classe rimane in isolamento in attesa di tampone. Se non ci sono contagi riprende la frequenza, e la ripetizione del tampone.