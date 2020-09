Zaia: “La mascherina a scuola per noi non va messa”

Zaia: “Non abbiamo capito se a scuola la mascherina ci vuole o no”. Così il governatore oggi sulla prossima apertura delle scuole. “La cosa è raccapricciante… – dichiara Zaia, per poi aggiungere – per noi non va messa”.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha parlato oggi, a margine dell’inaugurazione di una nuova struttura scolastica privata a Treviso: “Sulla partita della scuola ad oggi non abbiamo ancora capito se la mascherina ci vuole o no e questo è raccapricciante”. “Noi – ha aggiunto – siamo dalla parte di quelli che dicono che ai bimbi la mascherina non vada messa, ma c’è molta confusione – ha concluso – e poco pragmatismo a livello nazionale”.

Il presidente è anche entrato nel merito di tanto negazionismo diffuso: “In capo alle istituzioni c’è l’obbligo, a differenza degli altri cittadini che possono dire quello che pensano, anche che il virus non esiste, di applicare la legge”.

La risposta ad una domanda sulle persone che continuano a negare l’esistenza del Covid-19 “La legge – ha proseguito – dice che se un cittadino si ammala per colpa mia, perché non ho applicato la legge, sono il responsabile”. “Se tu vuoi dire la tua – è la metafora usata da Zaia – puoi dirlo sugli spalti del campo da calcio. Se sei a bordo campo sai che si gioca in 11 e si gioca con delle regole”.

Sui numeri del virus in aumento il presidente si è così espresso: “In generale penso non si debba abbassare la guardia ma senza allarmismi perché il 94% dei positivi non sono sintomatici”. “Oggi – ha aggiunto – abbiamo 150 persone negli ospedali del Veneto e 14 in terapia intensiva. Perciò non c’è assolutamente emergenza sanitaria ospedaliera ma c’è però obiettivamente il tema forte dei positivi non sintomatici”.

