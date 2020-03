Zaia: “15 marzo: collasso terapie intensive. Ho sempre detto la verità: ora bisogna stare a casa”

Coronavirus, l’allarme del governatore Luca Zaia: “Dai modelli il 15/3 ci sarà la crisi delle terapie intensive”.

“Fino ad oggi la situazione, grazie a una macchina della sanità che funziona, è sotto controllo, però gli algoritmi ci dicono che al 15 di marzo l’incremento delle terapie intensive sarà radicale”.

Queste le parole del presidente del Veneto Zaia, facendo il punto della situazione Coronavirus in Regione.

“Adotteremo ulteriori misure sanitarie – ha proseguito Zaia – per fare in modo di essere ancora più incisivi e invasivi, abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, ma guardiamoci nelle palle degli occhi: se i veneti non seguono queste indicazioni ci svuotano gli ospedali di pazienti ordinari e ce li riempiamo di pazienti Coronavirus”.

“Non sto facendo allarmismo, ho sempre detto la verità rispetto alla situazione. Non possiamo contare sulla fortuna, sul bel tempo, su boiate o su consigli per gli acquisti. No, Bisogna stare a casa”, ha concluso Zaia.