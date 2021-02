Yes Day, dal 12 marzo su Netflix. Ecco il primo trailer

Yes Day approda dal 12 marzo su Netflix.

Yes Day è basato sul libro di: Amy Krouse Rosenthal. Diretto da: Miguel Arteta, sceneggiatura di: Justin Malen, con: Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, H.E.R., Nat Faxon, Molly Sims, Fortune Feimster, Arturo Castro.

La storia:

stanchi di dover dire sempre “no” a figli e colleghi, Allison e Carlos decidono di concedere ai loro tre bambini il “giorno dei sì”, in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per 24 ore.

Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un’avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai.

Tutti si meritano uno YES DAY!

Prodotto da: Lawrence Grey, Ben Everard, Daniel Rappaport, Nicole King Solaka, Jennifer Garner

Produttori esecutivi: Mark Moran, Miguel Arteta, Adam Marshall, Justin Malen

Direttore della Fotografia: Terry Stacey

Scenografie: Doug Meerdink

Costumi: Susie Desanto

Montaggio: Jay Deuby

Musiche: Mike Andrews

Il trailer



