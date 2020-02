Voci di due casi di Coronavirus a Venezia: sono infondate

A Venezia continuano a serpeggiare voci che parlano di due persone contagiate dal Coronavirus in centro storico.

Le voci sono da ritenersi completamente infondate.

Al momento l’ultimo caso accertato di una certa ‘vicinanza’ geografica è quello confermato alle 9.30 di questa mattina comunicato dal governatore Luca Zaia: “È confermato il caso di un uomo di 67 anni che è ricoverato ora in terapia intensiva a Padova. Adesso arriveranno anche i test sui familiari degli altri due pazienti, uno dei quali, purtroppo, è deceduto” (il pensionato di V’ Euganeo, ndr).

L’ uomo, del 1953, residente a Mira, si era presentato all’ospedale di Dolo.

Le voci, pertanto, che si moltiplicano autonomamente diffondendosi tra i cittadini di presunti casi a Venezia sono, in questo momento, prive di alcun fondamento.

Le istituzioni ricordano che ogni notizia non verificata che viene diffusa non fa altro che aumentare la preoccupazione in un momento in cui invece vi è bisogno di lucidità e discernimento.