Vittorio Sgarbi: ''Con Francesca Pepe 20 minuti di intimità dietro a un quadro''

Non c’è solo Eva Grimaldi nelle rivelazioni di Vittorio Sgarbi: nell’ultima puntata di Live non è la d’Urso il critico si è espresso anche su Francesca Pepe, attuale concorrente del Grande Fratello VIP.

La curiosità è nata dopo che l’ex modella e influencer si era presentata al reality come “ex fidanzata di Sgarbi” per poi però ridimensionare: “Io e Sgarbi ci siamo visti un giorno mentre io stavo lavorando come valletta a una trasmissione del dopo Festival, a Casa Sanremo – aveva spiegato – Ero lì e lui mi ha chiesto gentilmente di accompagnarlo in una galleria d’arte a fare una visita programmata. A quel punto una giornalista gli ha chiesto ‘che bella, ma è la tua fidanzata?’’e lui ha risposto ‘vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata’. Insomma è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche come si sia creato tutto questo. Era una battuta però”.





La versione di Sgarbi, però, sembra non coincidere. Ecco quanto ha rivelato a Live non è la d’Urso: “Andai a inaugurare una mostra a Sanremo in occasione del Festival e fu un amore straordinariamente immediato, non mi era mai successo prima. Venne verso di me una donna molto bella, io non avevo capito chi era, disse qualcosa tipo che era stata Miss Mondo, fu totalmente libera di amarmi, poi la portai a cena, arrivò questa giornalista, mi chiese se era la mia fidanzata e io dissi sì”.

Ha continuato il critico: “Come ho fatto altre volte, mi isolai e mi nascosi dietro un angolo insieme a lei e questo stabilì un’intimità molto affettuosa da cui derivò il fidanzamento successivo che finì verso le sei del mattino. La invitai a dormire da me, ma si rifiutò”.

La D’Urso lo ha incalzato: “Lei dice che non c’è stato niente” ma Sgarbi: “Può dire quello che vuole, io so che lei mi venne incontro affettuosa ed era così immediata che io abbandonai tutti e ce ne andammo in intimità dietro il quadro. Sì, un colpo di fulmine. Un istinto alla ‘ti voglio’. Di queste 7 ore quante dietro il quadro? Venti, diciotto minuti. Sotto i venti, Sabrina mi perdona, sopra sono tradimenti. Ho un orologio interiore. Fuori dalla stanza dove ci eravamo chiusi, c’erano le persone che bussavano perché volevano vedere i quadri ed erano un po’ turbati. Mi voleva rinnegare però adesso le è servito”.





Sgarbi ha poi aggiunto di averla incontrata un’altra volta in aereo e di non averla riconosciuta. Quando lei gli ha rinfrescato la memoria, il critico ha pensato: “Ok, non ho voglia di ricominciare, già fatta, ma la cosa divertente fu che mi chiese di far togliere da Vanity Fair la storia, io chiamai anche il direttore, voleva far rimuovere la storia, ma quello che mi diverte è che oggi quella storia le consente di fare il Grande Fratello. Lei voleva far dimenticare quelle 7 ore, ma alla fine è stato un bene che non siano state rimosse”.

Chi dei due avrà detto la verità?

Essersi vantata di “aver vinto Miss Europa 2016” nel video di presentazione del reality non gioca certo a favore della Pepe. Basta infatti spulciare gli archivi del concorso per accorgersi che quell’edizione è stata vinta da Diana Starkova. Solo dopo le domande di Signorini la concorrente ha ammesso: “Ho detto di aver vinto la prima fascia. Vabbè, non è che dobbiamo per forza mettere i puntini sulle i“.

Marie Jolie