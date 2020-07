VITE A CONFRONTO di Paola Cogo [concorso letterario]

Che splendida giornata di sole e vento: farò una bella passeggiata

Splende il sole oggi ma ho paura anche ad andare in terrazza

Si avvicina la primavera ed è una gioia sentire la vita che rinasce nel vociare e nel rincorrersi dei bambini che giocano nel prato

È primavera ma il silenzio attorno, rotto solo dalle sirene delle autoambulanze, si fa sempre più inquietante ed angosciante

Osservo dalla finestra le persone che si salutano, si stringono la mano, scambiano quattro chiacchere e penso a quanto sia piacevole incontrarsi e come questo quartiere sia pieno di vita

Prima di uscire per andare in farmacia fisso la strada per accertarmi che ci siano in giro poche persone; in effetti sembra tutto deserto: spero proprio di non incontrare nessuno

Passeggiando ho incrociato oggi la mia amica Marisa e siamo andate a bere un caffè insieme: avevamo molte cose da raccontarci

Uscendo per la spesa ho visto Marisa che tornava dal supermercato e mi sono nascosta dietro una colonna del palazzo dalla paura che parlando ci contagiassimo … e poi di cosa mai avremmo parlato se non del coronavirus?

Mi sono dimenticata di comprare la farina; ritorno un attimo al supermercato o la aggiungo alla spesa di domani: non c’è problema

Devo assolutamente non dimenticare niente della lunga lista che ho in tasca perché ho programmato la spesa ogni 10 giorni per evitare il più possibile lunghe attese e rispettare la quarantena

Squilla il telefono, guardo chi è: ah, è mia figlia e forse mi vorrà raccontare della nuova esperienza di lavoro

Sobbalzo al suono del telefono e mi affretto a vedere chi sta chiamando. È mia figlia…mio Dio speriamo non stia male

Oggi con grande piacere ho aggiunto alla mia rubrica due numeri di nuove conoscenze

Oggi con immenso dolore ho cancellato dalla rubrica due numeri di conoscenze di vecchia data

È il giorno della settimana dedicato alle pulizie di fondo. Che bello vedere tutta la casa pulita e che buon profumo di prato fiorito ha lasciato il nuovo detergente per pavimenti!

Come ogni giorno pulisco a fondo la casa. Ho passato un nuovo disinfettante sui pavimenti…ma che fosse più sicuro usare la candeggina pura o forse un prodotto al 75% di alcool? Quasi quasi ora rilavo tutto

Nel pomeriggio inizio a leggere il libro che mi ha regalato mio figlio sul green new deal: non è un romanzo, non lo divorerò come al solito

Inizio a leggere un romanzo … vediamo se ci sono aggiornamenti sul coronavirus … continuo a leggere … come sarà il punto sui vaccini? Riprendo la lettura … ma è gia ora del bollettino pomeridiano della Protezione civile … Riuscirò mai a finirlo questo romanzo?

Nel tardo pomeriggio usciamo per il giro in bici: decidiamo se andare sull’argine o prendere la strada per i Colli

La cyclette la posizioniamo in stanza da letto o in salotto?

Che film ci vediamo stasera? Cosa ne dite di una commedia divertente per rilassarci un po’?

Stasera seguiamo l’intervento della Capua o di Massimo Galli? Per intanto sentiamo Pregliasco … ma sta parlando anche Ricciardi … E si fa notte fonda con l’ansia che sale (come la curva epidemica) fra incertezze, contraddizioni e numeri allarmanti da interpretare

Che gioia poterci abbracciare, stringerci forte anche solo per esternare il nostro amore o per darci una carica nel superare le difficoltà della vita!

Che tristezza non poterci abbracciare, stringerci forte …

… fortunatamente l’amore ha mantenuto in famiglia quell’armonia che ci ha dato la forza di superare questa imprevista ed enorme difficoltà

La quarantena è finita ma ha lasciato dentro la strana sensazione di aver vissuto una vita diversa in un’altra dimensione, ben lontana da quella normalità che rappresenta ora la nuova frontiera da riconquistare.

