Virus: donna ricoverata allo Spallanzani, fa parte del gruppo rimpatriato. Ultima ora

Virus ‘Coronavirus’: una donna portata allo Spallanzani “per scopo precauzionale”.

Trasferimento precauzionale allo Spallanzani questa mattina per una donna facente parte il gruppo dei 56 rimpatriati da Wuhan in quarantena alla Cecchignola.

Dopo l’uomo portato ieri all’ospedale per cui vi sarebbe ‘positività’ oggi il ricovero della donna “per scopo precauzionale”.

Si tratta – riferisce una nota del ministero della Salute – di una donna con sola congiuntivite”. “Sebbene negativa al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV, è stata trasferita, a titolo precauzionale, all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti”, riferisce ancora il ministero.

Il virus cinese continua a preoccupare, per questo l’allerta è molto alta. Questa la situazione oggi allo Spallanzani: “Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione, 48 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus”.

“Di questi, 34 risultati negativi al test sono stati dimessi. Quattordici pazienti sono tutt’ora ricoverati”. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino medico dell’ospedale. Dei 14 ricoverati “3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva e il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), 9 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato, 2 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici”.

“Continua la quarantena – continua l’ospedale – per le 20 persone che sono state in contatto con la coppia cinese attualmente ricoverata nella nostra terapia intensiva”.

Il giovane ricoverato ieri: “E’ in buone condizioni generali con quadro clinico invariato”.

Al momento è l’unico italiano con riscontro certo positivo al Coronavirus. Si tratta di un giovane che era in quarantena a Cecchignola. Il nuovo bollettino medico conclude: “Persiste lieve febbricola e iperemia congiuntivale in fase di risoluzione” continua l’ospedale.