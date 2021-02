Violenza sessuale e pornografia nei confronti della figlia. Estradato ricercato del Portogruarese

Violenza sessuale e pornografia infantile nei confronti della figlia. Si nascondeva in Svizzera da anni, ma è stato arrestato un ricercato del Portogruarese.

Il 14 gennaio scorso un cinquantenne è stato estradato dalla Svizzera e recluso in carcere a Monza. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione della Procura al tribunale di Trieste, per scontare 6 anni per reati sessuali nei confronti della figlia, all’epoca quattordicenne, e per pornografia infantile commessi nel Portogruarese fino al 2016. Le indagini all’epoca erano state svolte dai carabinieri di Caorle.

La squadra del Nucleo investigativo dei carabinieri di Venezia è riuscita a localizzarlo a Ginevra, seguendo le tracce lasciate da una donna a lui sentimentalmente legata. In Svizzera quest’uomo aveva trovato rifugio continuando a esercitare la sua attività di cuoco e pizzaiolo. La stretta collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia del ministero dell’Interno ha consentito alla polizia svizzera di trarlo in arresto ai fini dell’estradizione il 6 gennaio scorso. Si tratta del terzo latitante – di cui due all’estero – rintracciato e arrestato in una settimana dai carabinieri veneziani.