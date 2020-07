Violento incendio a San Donà: a fuoco trattori ma le fiamme arrivano all’abitazione

Incendio a San Donà poco dopo le ore 15 di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Taglio del Re (San Donà di Piave) per l’incendio di un ricovero mezzi agricoli.

Le squadre di pompieri sono accorse da Mestre e Jesolo, facendo intervenire successivamente anche il locale distaccamento, in quanto il personale del luogo e Portogruaro erano già impegnati in altri interventi.

Iniziate immediatamente le operazioni di spegnimento, gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme al solo ricovero di mezzi agricoli, evitando il coinvolgimento dell’abitazione, comunque toccata dalle fiamme.

Il violento rogo ha bruciato un trattore, diverse attrezzature agricole oltre alla struttura.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Sono ora in corso le operazioni di completo raffreddamento e messa in sicurezza del luogo.