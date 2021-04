“Veneziani per Sempre” presentazione oggi con gli autori in diretta Facebook

“Veneziani per Sempre”: in collegamento con gli autori in diretta Facebook l’appuntamento via streaming per la presentazione dell’Opera.

Oggi, lunedì 19 aprile, alle ore 21 sulla pagina Facebook dell’associazione “Tutta la città insieme! verrà infatti presentata l’antologia “Veneziani per Sempre”.

Saranno presenti i curatori, Alessandro Bullo e Roberto Camatti, e saranno presenti tutti i 22 autori.

Ognuno di essi parlerà del proprio racconto.

I 22 autori:

Alemanno Anna

Barca Michele

Borghesan Francesca

Borin Fiorella

Bullo Alessandro

Camatti Roberto

Colombera Vincenzina

Corda Federico

Curcione Andrea

De Martin Michele

Della Malva Mariangela

Ferrarresso Silvia

Licciardo Nilla Patrizia

Malvestio Claudio

Mencini Giannandrea

Pagnin Martina

Pellizzaro Ketty

Princivalli Andrea

Rizzardo Giovan Battista

Tanduo Cristiano

Vazzoler Claudia

