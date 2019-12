Venezia, Commissario dei Vigili del Fuoco di New York riceve il “Certificato di Riconoscimento” della Nazione Templare

Il Commissario dei Vigili del Fuoco di New York (NYFD), Daniel Nigro, ha ricevuto nei giorni scorsi, dal Ministro degli Esteri, Antonio Awana Gana Costantini Picardi, Il “Certificato di Riconoscimento” della Nazione Templare.

L’onorificenza è stata consegnata al Commissario Nigro per l’eroica attività di soccorso svolta dai Vigili del Fuoco di New York durante gli attentati dell’11 settembre 2001 e in onore dei 343 Vigili deceduti.

Daniel Nigro è stato accompagnato da una delegazione ufficiale.

La Cerimonia si è svolta al Baglioni Hotel Luna di Venezia, alla presenza del Direttore dell’Hotel, Gianmatteo Zampieri.

La carriera di Daniel A. Nigro nei Vigili del fuoco è costellata di grandi successi.

Nel 1969 è entrato nel NYFD.

Nel 1993 è stato nominato Vice Capo e nel 1996 ha supervisionato la fusione delle squadre di ambulanze della città con i Vigili del Fuoco.

Nigro è stato nominato Capo del Dipartimento – la posizione più alta dei Vigili del Fuoco in uniforme – dopo la morte del Capo Peter J. Ganci, Jr. , negli attacchi dell’11 settembre.

Nel 2002, dopo essersi ritirato in pensione, è stato nominato membro di una task force antiterrorismo del NYFD.

Nel giugno 2014 il Sindaco di New York, Bill de Blasio, lo ha nominato Commissario dei Vigili del Fuoco.

Nigro è il 32° Commissario del NYFD, corpo speciale fondato il 31 luglio 1865.