Venezia e flussi turistici, Brugnaro: “Contributo d’accesso e prenotazione con app”.

A Venezia si ritorna a parlare di regolamentazione dei flussi turistici.

Lo ha fatto oggi il sindaco Luigi Brugnaro, a proposito del “Contributo di accesso” (il ticket per Venezia).

Una ‘app’, in soldoni, darà le chiavi per entrare sulla base dell’affluenza tipica in quel determinato periodo, facendo leva sul contributo d’accesso come ‘leva finanziaria’ di ‘dissuasione’ o ‘persuasione’.

“A Venezia ci saranno dei tornelli, come quelli del supermercato, e con una ‘app‘ si potrà passare, in base alla disponibilità che si ha”.

“Se uno è un cittadino, avrà sempre la ‘chiave’ del cancello, se uno è un ospite ce l’avrà per quel determinato periodo in cui è ospite”.

Ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro, a proposito del progetto per la regolazione dei flussi nel centro storico lagunare.

“Utilizzando il contributo d’accesso – ha aggiunto Brugnaro – possiamo usare la leva finanziaria per dissuadere le persone che non hanno prenotato l’ingresso alla città”.

“E’ un esperimento che non ha fatto nessuno al mondo, qualche difficoltà ci sarà, però nell’arco di uno, due o tre anni, vedremo come andrà la pandemia, ma Venezia non si fermerà su questo“, ha concluso.